Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG prépare déjà activement le mercato estival avec au moins deux pistes d’envergure : Adri Mehmeti et Michael Olise.

Le PSG prépare déjà son été. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, le Paris Saint-Germain travaille déjà activement sur son prochain mercato. Deux dossiers agitent déjà les coulisses : la pépite américaine Adri Mehmeti et l’ailier star Michael Olise, également convoité par le Real Madrid.

Adri Mehmeti, la nouvelle pépite suivie par Paris

Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG surveille de près Adri Mehmeti, un prodige de seulement 16 ans qui évolue chez les New York Red Bulls. Considéré comme l’un des grands espoirs de la Major League Soccer, le jeune milieu impressionne déjà par sa maturité. Capable d’évoluer aussi bien en numéro 6 qu’en numéro 8, il domine déjà dans son registre malgré son très jeune âge. Ses performances attirent logiquement plusieurs géants européens. En plus du PSG, le FC Bayern Munich et Chelsea suivent également la situation de très près. Un transfert vers l’Europe pourrait intervenir dès cet été, pour un montant estimé entre 15 et 20 millions d’euros.

Le Real Madrid prêt à frapper fort pour Olise

Mais l’autre dossier chaud concerne Michael Olise. Le PSG suit toujours l’international offensif, aujourd’hui pièce maîtresse du FC Bayern Munich. Le problème pour Paris pourrait venir d’Espagne. Toujours selon Ekrem Konur, le Real Madrid serait prêt à passer à l’offensive. Son président Florentino Pérez préparerait une offre monumentale pouvant atteindre 160 millions d’euros afin de convaincre le Bayern. Le club bavarois n’a toutefois aucune intention de laisser partir facilement l’un de ses joueurs clés. Le Real envisagerait néanmoins un contact direct avec le joueur pour tenter de faire avancer le dossier.

Un été qui s’annonce déjà brûlant

Entre la piste Adri Mehmeti et le dossier explosif Michael Olise, le PSG prépare déjà un mercato estival qui pourrait être très animé. Reste à savoir si Paris passera à l’offensive rapidement… ou si le Real Madrid viendra bouleverser ses plans.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League