RC Lens Mercato : l’avenir d’Hervé Koffi fait débat à Lens

L’avenir d’Hervé Koffi, qui se pose des question à Angers, est un sujet qui fait débat à la rédaction de But Football Club.

« Lens doit le rapatrier pour la C1 »

« Le RC Lens ne peut pas se permettre de passer à côté d’Hervé Koffi cet été. Prêté à Angers, où il se pose déjà des questions, le gardien burkinabé a confirmé tout son talent et brille dans un club qui lutte pour le maintien, prouvant qu’il peut être un vrai titulaire en Ligue 1. Avec Robin Risser déjà au club, récupérer Koffi offrirait à Pierre Sage deux options de très haut niveau dans les cages, un luxe indispensable si le Racing se qualifie pour la Ligue des Champions.

Mais attention : il faudra clarifier rapidement la hiérarchie entre les deux gardiens pour éviter un flou préjudiciable, comme celui qu’a connu le PSG entre Lucas Chevalier et Matvei Safonov, où la concurrence mal gérée a créé des tensions et des baisses de performances. Le RC Lens a l’opportunité de sécuriser son avenir dans les cages, mais la stratégie doit être claire et assumée. »

Bastien AUBERT

« Un tel talent ne peut rester sur le banc »

« Je suis véritablement impressionné par la saison d’Hervé Koffi au SCO. A dire vrai, je ne pensais pas qu’il avait un tel talent. Si le RC Lens avait un souci avec son gardien titulaire, je serais bien évidemment pour que le Burkinabé revienne à l’intersaison et règle le problème. Mais il y a un problème : Robin Risser fait de l’excellent travail et il n’est pas question de déloger celui qui pourrait prochainement intégrer l’équipe de France A.

Comme le dit Bastien, Koffi ferait une doublure de très haut niveau et le Racing aurait, avec lui, l’assurance d’avoir toujours un gardien de très haut niveau, même quand Risser est suspendu ou blessé. Mais un tel talent sur le banc, c’est vraiment du gâchis. Et j’imagine qu’à 29 ans, Koffi n’a pas l’intention d’être remplaçant pendant une ou plusieurs saisons. Le mieux serait donc de le vendre au meilleur prix et de donner sa chance à un jeune pour seconder Risser. »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France