RC Lens : Neil El Aynaoui victime d’un drame à son domicile 

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L’international marocain Neil El-Aynaoui (AS Rome, 24 ans) a vécu une nuit cauchemardesque : son domicile romain a été cambriolé et séquestré, selon l’agence italienne ANSA.

Une nuit qui restera gravée dans les mémoires pour Neil El-Aynaoui et sa famille. L’international marocain a été victime d’un cambriolage dans son domicile à Rome, rapporte l’agence italienne ANSA.

Six hommes cagoulés ont fait irruption dans la maison tôt ce matin. Neil El-Aynaoui a été enfermé dans une chambre avec sa mère, sa compagne, son frère et la compagne de ce dernier.

Des bijoux et articles de luxe volés

Les cambrioleurs sont repartis avec 10 000 euros de bijoux et autres articles de luxe. Une perte matérielle certes, mais surtout un traumatisme psychologique pour le joueur et ses proches.

Cet événement met en lumière la vulnérabilité des sportifs et la nécessité de sécuriser leurs domiciles. L’ancien joueur du RC Lens pourra compter sur le soutien de ses proches et de son club pour surmonter cette épreuve.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France