ASSE : l’IA annonce un mercato XXL pour éviter un nouveau fiasco en Ligue 1

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Le retour en Ligue 1 se précise pour l’AS Saint-Étienne… mais cette fois, il est hors de question de revivre le même scénario.

Après avoir investi près de 25 millions d’euros en Ligue 2, les Verts ont clairement changé de dimension. Pourtant, une montée ne suffira pas : lors de son dernier passage dans l’élite, le club avait montré ses limites, notamment avec une défense trop friable et un manque de régularité criant.

Désormais, avec Kilmer Sports à la tête du projet, l’objectif est limpide :

👉 s’installer durablement en Ligue 1.

Et selon certaines projections, le mercato à venir pourrait être un tournant.

Un mercato guidé par des besoins identifiés

Attention, il ne s’agit pas d’informations officielles, mais plutôt d’une lecture logique de l’effectif actuel et des manques observés.

Premier chantier : le poste de gardien.

Même si Gautier Larsonneur a été un élément important, ajouter de la concurrence pourrait être une priorité pour élever le niveau global.

Sur le côté gauche, un renfort semble également pertinent.

Un latéral capable de s’imposer en Ligue 1 permettrait d’apporter plus de stabilité défensive, un secteur qui a souvent été en difficulté.

Un milieu à reconstruire et un secteur offensif à dynamiser

Au milieu de terrain, la situation pourrait évoluer.

Avec l’éventualité d’un départ de Florian Tardieu, l’ASSE aurait tout intérêt à renforcer ce secteur avec un joueur capable d’apporter équilibre et impact.

Dans cette logique, conserver Abdoulaye Kanté semble être une priorité naturelle pour le club.

Mais le vrai cap à franchir se situe plus haut sur le terrain.

L’ASSE manque encore d’un véritable créateur, d’un joueur capable de faire la différence dans les moments clés.

Un profil de numéro 10, capable d’apporter de la créativité et de concurrencer Miladinovic, pourrait clairement changer le visage de l’équipe.

Des ajustements possibles selon les opportunités

En fonction du mercato et des départs, d’autres renforts pourraient s’ajouter :

Un défenseur central pour solidifier l’arrière-garde

Un ailier droit pour apporter de la vitesse et de la percussion

Des pistes qui restent dépendantes du marché et des priorités finales du club.

Quel budget pour l’ASSE ?

Si l’on se base sur ces besoins et sur la nouvelle ambition du club, l’IA imagine un mercato conséquent.

👉 Une enveloppe globale qui pourrait dépasser les 30 millions d’euros

👉 Et potentiellement s’approcher des 40 à 50 millions selon les opportunités saisies

Des montants à prendre avec précaution, mais qui traduisent une vraie volonté de progression.