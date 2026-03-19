OM Mercato : Jonathan David doit-il être une priorité en cas de Ligue des Champions ?

Cité comme priorité mercato de l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions, Jonathan David fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Un attaquant d’appui oui, une priorité non »

« Pour moi, Jonathan David ne doit pas être considéré comme une priorité, même en cas de qualification en Ligue des Champions. Si l’attaquant canadien plaît toujours aux dirigeants et à une bonne partie des supporters, sa saison à la Juventus Turin n’a pas confirmé les attentes : 28 matches joués, seulement 5 buts et 4 passes décisives, un rendement trop faible dans une Serie A très tactique où il peine à exister.

Selon moi, David pourrait convenir comme attaquant d’appoint, mais son salaire astronomique rend difficile toute justification financière. Si l’OM doit recruter un buteur pour renforcer son effectif, il doit viser un plan B derrière Amine Gouri : un scoreur clinique capable de faire la différence dans les moments clés, ce que l’ancien du LOSC n’a pas démontré cette saison. En clair, David reste un profil intéressant sur le papier, mais pas prioritaire pour un club marseillais ambitieux en C1. »

Bastien AUBERT

« Absolument pas ! »

« J’ai regardé pas mal de matches de la Juventus Turin cette saison et plusieurs du LOSC ces dernières années et je partage, une fois n’est pas coutume, l’avis de Pierre Ménès : Jonathan David était bon à Lille mais pas forcément apte pour le haut niveau. Chez les Bianconeri, il a été méchamment pris en grippe par les supporters, qui multiplient les moqueries sur les réseaux sociaux pour son manque d’efficacité. Le Canadien a pourtant eu le terrain dégagé en Italie car Dusan Vlahovic s’est rapidement gravement blessé, ce qui a fait de lui l’unique titulaire en pointe. Malgré cela, malgré la confiance de ses coachs successifs, il n’est pas parvenu à s’imposer.

Peut-il se relancer à Marseille dans un contexte autrement plus bouillant et où la patience des supporters n’excède pas deux matches ? La réponse est dans la question… L’OM a encore Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sous contrat. Je suis d’accord avec Bastien sur le fait qu’il faut recruter un attaquant capable de jouer en pivot. Ce n’est pas le cas de Jonathan David. Donc, merci mais non merci ! »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France