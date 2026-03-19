Pronostic ASSE – Annecy : une victoire des Verts pour effacer la déroute du match aller ?

Voici l’analyse complète du match de la 28e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Annecy, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après une série de cinq succès d’affilée, l’AS Saint-Étienne a concédé ses premiers points depuis l’arrivée de Philippe Montanier en étant tenue en échec à Grenoble samedi dernier (0-0). Les Verts occupent toujours la deuxième place du classement, mais leur avance sur Le Mans, quatrième, n’est plus que de trois points. Ils tenteront de retrouver le chemin de la victoire ce samedi (20h) à l’occasion de la réception d’Annecy, actuel neuvième.

Ligue 2 – ASSE vs Annecy

Samedi 21 mars 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint‑Étienne : retrouver la victoire

Après avoir laissé filer ses premiers points depuis l’arrivée de Philippe Montanier à Grenoble (0‑0), l’AS Saint‑Étienne reste 2ᵉ du classement avec une courte avance de trois points sur Le Mans, quatrième. Les Verts auront à cœur de relancer leur dynamique et de se rapprocher de la tête du championnat à domicile. Leur force réside dans un collectif solide et une attaque capable de se montrer décisive sur les occasions créées.

Pour ce match, l’ASSE devra s’appuyer sur sa maîtrise du jeu et sa capacité à imposer le rythme pour contourner la défense d’Annecy et retrouver le chemin de la victoire.

Annecy FC : viser l’exploit à l’extérieur

Actuellement 9ᵉ du classement, Annecy FC se présente comme un adversaire capable de surprendre, même à l’extérieur. Les Dauphins devront s’appuyer sur leur organisation défensive, la discipline tactique et des transitions rapides pour créer des occasions. Une efficacité sur les coups de pied arrêtés ou sur quelques contres pourrait leur permettre de ramener un résultat positif du Forez.

Les confrontations récentes

Il n’y a que cinq rencontres dans l’histoire entre l’ASSE et Annecy pour un bilan équilibré.

Sur ces cinq rencontres :

ASSE : 2 victoires

Annecy : 2 victoires

Match nul : 1

Le match aller de cette saison s’était conclu sur une large victoire des Anneciens (4-0) face à des Stéphanois complètement dépassés.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Maubleu – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Miladinovic, Kanté, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Absents : Larsonneur, Bernauer, Ferreira, El Jamali, Jaber, N’Guessan, Traoré, Tardieu (blessés).

Incertain : Lamba.

La compo probable d’Annecy : Escales – Lajugie, Drouhin, Kouadio – Rowe, Venot, Kashi, Billemaz – Larose, Rambaud, Gomes.

Absents : Jacob (suspendu).

Les joueurs à suivre

Zuriko Davitashvili (ASSE) : Auteur de 2 buts et 2 passes décisives lors de ses 5 derniers matchs, il est en pleine forme et reste capable de débloquer la situation grâce à sa technique, sa mobilité et son sens du but. Il sera l’élément clé pour Saint‑Étienne dans la création d’occasions.

Thibault Rambaud (Annecy) : Rambaud sait se montrer décisif dans les transitions et organiser le jeu offensif d’Annecy. Sa vision et sa capacité à combiner rapidement avec ses partenaires font de lui un danger constant pour la défense stéphanoise.

Les tendances de cotes : ASSE favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire ASSE 4,301,71 Unibet favori Match nul 3,52 Unibet équilibré Victoire Annecy 4,30 Unibet outsider

Probabilités implicites :

Saint‑Étienne : 58 %

Match nul : 28 %

Annecy : 23 %

L’AS Saint‑Étienne, à domicile, part logiquement favorite avec une cote de 1,71, contre 4,30 pour la victoire d’Annecy et 3,52 pour un match nul. Les bookmakers misent sur la forme actuelle des Verts et leur collectif solide pour l’emporter.

Notre pronostic pour ASSE – Annecy FC

Victoire de Saint‑Étienne : malgré le nul récent, les Verts restent favoris grâce à leur cohésion et leur efficacité offensive.

: malgré le nul récent, les Verts restent favoris grâce à leur cohésion et leur efficacité offensive. Moins de 3,5 buts dans le match : Annecy pourrait limiter les espaces, ce qui laisse penser à une rencontre contrôlée mais pas totalement fermée.

Scores possibles :

2‑0 pour Saint‑Étienne : scénario le plus probable, maîtrise du jeu à domicile.

: scénario le plus probable, maîtrise du jeu à domicile. 2‑1 pour Saint‑Étienne : si Annecy se montre dangereux sur quelques contres.

: si Annecy se montre dangereux sur quelques contres. 1‑1 : surprise envisageable si Annecy exploite efficacement ses rares occasions.

Victoire de Saint‑Étienne, avec un score probable de 2‑0 ou 2‑1. Annecy pourrait résister par moments et tenter de profiter des contres, mais les Stéphanois, emmenés par Zuriko Davitashvili, devraient conserver l’avantage. Une surprise avec un 1‑1 reste envisageable si Annecy se montre particulièrement efficace.