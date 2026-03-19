RC Lens : Une offre XXL pour Robin Risser, Jean-Louis Leca prêt à dire oui ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À l’approche du mercato estival, le RC Lens pourrait bien être au cœur d’un dossier brûlant. Courtisé en Premier League, Robin Risser attire fortement l’attention de Newcastle United, prêt à passer à l’action. Une offre comprise entre 30 et 40 millions d’euros pourrait faire vaciller les dirigeants lensois… au point de lancer le mercato estival du club ?

Newcastle United avance sur Robin Risser

À l’approche du mercato estival, Newcastle United prépare déjà l’un de ses dossiers prioritaires : le recrutement d’un gardien de but. Et une piste mène directement en Ligue 1, du côté du RC Lens.

Selon les informations de Sky Sport, les Magpies ont coché le nom de Robin Risser, actuel portier lensois, dont le profil séduit particulièrement la cellule de recrutement du club anglais.

Un profil qui coche toutes les cases

Âgé de 21 ans, Robin Risser fait partie des jeunes gardiens les plus prometteurs de sa génération. Ses performances solides et sa marge de progression attirent l’attention bien au-delà de la Ligue 1.

Sa stature impressionnante (1,93 m) représente un atout majeur pour le football anglais, notamment dans les duels aériens et la gestion des centres. Mais ce n’est pas tout : son jeu au pied, propre et moderne, correspond parfaitement aux exigences actuelles du très haut niveau.

En interne, le profil du portier lensois a été validé par l’ensemble du scouting de Newcastle, convaincu par son potentiel et sa capacité à s’imposer à moyen terme.

Des discussions déjà lancées en coulisses

Le dossier est déjà en mouvement. Des premiers contacts ont été établis entre les représentants du joueur et le Public Investment Fund, propriétaire du club anglais.

Objectif : évaluer les conditions d’un éventuel transfert dès cet été. Pour l’instant, il ne s’agit encore que de prises d’informations, mais l’intérêt est bien réel et pourrait rapidement s’intensifier.

Une offre XXL en préparation ?

Du côté du RC Lens, la situation est suivie avec attention. Le club nordiste n’est pas fermé à un départ, mais uniquement en cas d’offre conséquente.

Les premières estimations évoquent un transfert compris entre 30 et 40 millions d’euros. Un montant qui témoigne de la montée en puissance de Risser sur le marché des transferts et de la confiance placée en lui.

Newcastle, ambitieux en Premier League et sur la scène européenne, cherche à renforcer la concurrence à ce poste clé. Et Risser apparaît comme une option crédible pour l’avenir.

Le RC Lens prêt à dire oui ?

Reste une question centrale : Lens est-il prêt à laisser partir son jeune gardien ?

En interne, une solution existe déjà. Hervé Koffi, actuellement en prêt à Angers SCO, réalise une saison convaincante en Ligue 1. Son retour pourrait permettre d’assurer la relève sans fragiliser l’effectif.

De quoi donner des idées à Jean-Louis Leca, désormais impliqué dans la gestion sportive du club, qui pourrait bien tenir là une vente stratégique pour lancer parfaitement le mercato estival.

Le dossier ne fait que commencer, mais une chose est sûre : Robin Risser sera l’un des noms à suivre cet été.