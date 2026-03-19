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FRANCE

Stade Rennais : Pinault conquis par Haise, un bon signe pour le mercato ?

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 12:40
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Toujours aussi passionné par le Stade Rennais, François Pinault continue de suivre de très près l’actualité du club, malgré le passage de relais à son fils François-Henri Pinault. Et ses premiers mots sur Franck Haise ne passent pas inaperçus.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le propriétaire historique affiche une vraie satisfaction… qui pourrait même avoir un impact sur les décisions à venir.

Une première impression très positive

La rencontre entre François Pinault et Franck Haise semble avoir marqué les esprits. Le dirigeant breton n’a pas caché son enthousiasme après cet échange.

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« Je viens de rencontrer le nouvel entraîneur… ses impressions depuis son arrivée à Rennes sont très positives. Je suis confiant avec cette équipe, ce groupe de joueurs et son encadrement. »

Un message fort, qui valide à la fois le choix du coach et la direction sportive actuelle du club, aujourd’hui bien placé en Ligue 1.

Une adhésion rapide au projet

Au-delà de cette analyse, François Pinault a également exprimé un ressenti plus direct, presque instinctif.

« Elle me plaît. »

Une phrase simple, mais révélatrice d’une vraie adhésion au projet porté par Franck Haise depuis son arrivée.

Une passion toujours intacte

À 90 ans, François Pinault reste un supporter à part entière, toujours aussi investi émotionnellement avant les rencontres.

« Je suis tendu avant, à chaque fois ! Deux ou trois heures avant, je tourne comme un lion en cage ! »

Une déclaration qui en dit long sur son attachement au club… et sur l’importance qu’il accorde aux résultats.

Entre frustration et plaisir

Comme tout passionné, l’homme d’affaires vit aussi intensément les moments plus compliqués.

« J’enrage quand ça ne tourne pas comme je l’espère… »

Mais lorsque tout s’aligne, le plaisir est total, notamment lors de certaines performances marquantes comme face au Paris Saint-Germain.

« Et puis d’autres fois, comme lors du match face au PSG, c’est du bonheur. »

Un signal fort avant le mercato ?

Au-delà des mots, ces déclarations traduisent une vraie confiance accordée à Franck Haise.

Un élément loin d’être anodin à l’approche du mercato. Car un entraîneur soutenu par sa direction a souvent plus de poids dans les décisions à venir.

À Rennes, ce soutien pourrait bien être le premier signal d’un été ambitieux.

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