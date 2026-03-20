Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Cvitanich à l’honneur avant le match contre le PSG

L’OGC Nice mettra à l’honneur son ancien attaquant argentin Dario Cvitanich lors du choc contre le PSG samedi soir. La venue de cet ancien chouchou des supporters s’inscrit dans les célébrations des 40 ans de la Brigade Sud. Aiglon entre 2012 et 2015, Cvitanich avait inscrit 36 buts en 76 matches toutes compétitions confondues.

SCO d’Angers : hécatombe avant le RC Lens

Ce vendredi soir, le SCO d’Angers sera à Bollaert pour y défier le RC Lens. Mais il sera considérablement amoindri car les deux gardiens Hervé Koffi et Melvin Zinga, le latéral droit Carlens Arcus, le latéral gauche Jacques Ekomié et l’attaquant Goduine Koyalipou sont tous absents (Koffi et Koyalipou car ils sont prêtés par le Racing). Et l’avant-centre Prosper Peter s’est blessé lors du dernier entraînement, ce qui a incité Alexandre Dujeux à convoquer le jeune Mamadou Diallo (16 ans).

TFC : Abu Francis retouche le ballon

Victime d’une double fracture tibia-péroné à la jambe droite le 14 novembre avec le Ghana, Abu Francis a recommencé à toucher le ballon. Le milieu ghanéen s’entraîne toujours à part mais il pourrait reprendre avec le groupe du TFC avant la fin de la saison.

FC Lorient : des Merlus diminués contre le TFC

Samedi à 17h, Lorient sera au Stadium pour le compte de la 27e journée. Et il sera fortement diminué puisque son défenseur Bamo Meïté sera suspendu alors que le capitaine, Laurent Abergel, touché à la cheville, est forfait, de même qu’Igor Silva, blessé aux adducteurs, et Mohamed Bamba, convalescent. Suspendu trois matches après son expulsion en Coupe de France, Pablo Pagis pourrait en revanche être présent puisque l’appel du FCL sera examiné demain.

AJ Auxerre : Sinayoko de retour contre Brest

Pour la réception de Brest, samedi (19 heures), lors de la 27e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre enregistre le retour de suspension de Lassine Sinayoko. En revanche, le milieu Oussama El-Azzouzi et l’attaquant Lasso Coulibaly demeurent indisponibles.

LOSC : les Dogues déjà la tête à Marseille ?

Pas d’exploit pour le LOSC en Ligue Europa. Les Dogues, qui s’étaient inclinés 1-0 à domicile lors du match aller de ces huitièmes d’Europa League, ont encore perdu face à Aston Villa, sur le score de 2-0 en Angleterre cette fois. Une victoire sans-appel du club anglais, bien supérieur sur les deux rencontres. Après le coup de sifflet final, Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas voulu remuer le couteau dans la plaie.

« Ce sont les limites d’une équipe qui manque un peu d’expérience et de maturité. L’équipe va beaucoup mieux, ce soir je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Ils ont appliqué ce qu’on avait convenu », a indiqué l’entraîneur lillois devant les caméras de Canal+. Selon L’Équipe, dès l’avant-match, certaines têtes, de la direction aux joueurs en passant par le staff, à en juger les cadres sur le banc, semblaient déjà tournées vers le déplacement à Marseille dimanche et ce choc capital pour un ticket pour la C1, avec l’occasion de revenir à deux longueurs de l’OM en cas de succès.

Toulouse : un ailier danois en approche

Arrivé l’été dernier à Viborg (Danemark) en provenance de Kolding, Sami Jalal s’est imposé comme un titulaire de son club. L’ailier gauche danois, international chez les U20, est d’ailleurs suivi à l’étranger. Selon Foot Mercato, Toulouse ainsi qu’Oxford, 22e de Championship, suivent le joueur de très près. Cette saison, cet ailier explosif a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts.

OGC Nice : Clauss vise le Mondial avec les Bleus

Plus appelé depuis un an en équipe de France, Jonathan Clauss a encore vu son statut se fragiliser ces derniers mois avec la montée en puissance de Malo Gusto et de Pierre Kalulu. Le premier s’est solidement installé comme la doublure de Jules Koundé, tandis que le Turinois s’affirme aujourd’hui comme la troisième solution de Didier Deschamps. Les deux joueurs formés à l’OL ont d’ailleurs été convoqués par le sélectionneur tricolore ce jeudi, alors que Jules Koundé est actuellement blessé.

Présent en conférence de presse un peu plus tard dans l’après-midi, Clauss a déclaré qu’il croyait quand même encore en ses chances d’aller au Mondial : « Si j’y croit toujours ? Oui, bien sûr, il faut toujours y croire. J’y croirai jusqu’à la dernière liste. Ce n’est pas grave, à moi de continuer ce que je fais ces derniers temps et pousser encore un peu plus. Et puis, on espérera pour cet été. » Si l’international tricolore s’est remis la tête à l’endroit ces dernières semaines, il devra redoubler d’efforts pour espérer être de l’aventure, surtout que Warren Zaïre-Emery a lui aussi la capacité de jouer à son poste d’arrière-droit désormais.

Stade Rennais : Franck Haise perd gros

Battu à plate couture par le LOSC le week-end dernier au Roazhon Park (1-2), le Stade Rennais est descendu à la 7e place au classement de Ligue 1. Les supporters voient dans cette défaite un premier fort en vue de la coupe d’Europe. « Rennes perd très gros dans la course à l’Europe et manque le coche de prendre un gros bol d’air frais dans cette lutte après sa défaite face à un Lille pourtant fatigué qui leur permet de repasser devant au classement, observe le compte X SRFC Mercato. Cap sur la réception de Metz ce dimanche où il faudra rebondir impérativement par une victoire étant donné que Monaco se déplacera à Lyon et Lille se déplacera à Marseille.