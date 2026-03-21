OGC Nice – PSG : la compo probable de Luis Enrique avec cinq changements

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Voici les compos probables du match de la 27e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le PSG.

Quatre jours après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens de Chelsea et après deux semaines sans jouer en championnat en raison du report de son match face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 et se déplace ce samedi (21h) sur le terrain de l’OGC Nice afin de consolider sa place de leader.

Turnover en vue contre l’OGC Nice

Privé de Fabian Ruiz, Bradley Barcola, tous deux blessés, Joao Neves, ménagé, et Achraf Hakimi, suspendu, le coach parisien, Luis Enrique, devrait opérer un large turnover avec cinq changements dans son onze de départ par rapport au match retour face à Chelsea (0-3), d’après L’Équipe. Illya Zabarnyi, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Kang-In Lee et Désiré Doué devraient être ainsi titulaires.

Les compos probables

OGC Nice : Diouf – Mendy, Dante, Bah – Clauss, Sanson, Boudaoui, Vanhoutte, Bard – Wahi, Diop.

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Mayulu, Vitinha, Lee – D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.