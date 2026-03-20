OM : la sortie cash d’Højbjerg sur Habib Beye… et son message fort envoyé à De Zerbi

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À deux jours d’un choc capital face au LOSC au Vélodrome, Pierre-Emile Højbjerg a pris la parole en conférence de presse. Le milieu danois de l’Olympique de Marseille n’a pas tourné autour du pot. Entre un soutien affirmé à Habib Beye et un hommage inattendu à Roberto De Zerbi, ses propos ont immédiatement fait réagir.

Højbjerg valide totalement la méthode Beye

Arrivé sur le banc de l’OM dans un contexte délicat, Habib Beye semble avoir rapidement convaincu son groupe. Højbjerg, leader naturel du milieu de terrain, n’a pas hésité à saluer publiquement le travail du technicien sénégalais.

« Le coach a une bonne mentalité, une bonne personnalité. Il est très ouvert et très concerné avec ses joueurs. Tu sens que ça fait beaucoup de bien au vestiaire », a-t-il expliqué.

Le Danois a insisté sur l’impact immédiat du nouveau staff dans la préparation quotidienne.

« Le coach a voulu mettre de l’intensité à l’entraînement et ça se sent. Il a pris les choses en main, il a fait un beau boulot. Naturellement, il a trouvé sa place et ça va bien avec le vestiaire. »

Un message clair qui confirme une forme d’adhésion collective. Pour Højbjerg, l’essentiel reste néanmoins la progression au classement.

« Chaque coach a sa façon d’organiser l’équipe. Le coach Beye a sa version du foot et on fait en sorte de la suivre. Ce qui est important aussi, c’est qu’on prend les points. On sait où on veut être à la fin de saison et on est sur le chemin. »

De Zerbi toujours dans son coeur

Mais le moment le plus marquant de cette conférence est venu lorsque le milieu marseillais a évoqué Roberto De Zerbi. Sans polémique, mais avec sincérité.

« Dans le foot, on voit des coaches, on voit des joueurs. C’est vrai que j’ai beaucoup aimé Roberto », a confié Højbjerg.

Une phrase simple, mais qui témoigne de l’empreinte laissée par l’entraîneur italien. Malgré son départ et les turbulences vécues sous sa direction, De Zerbi conserve une image positive auprès de certains cadres du groupe.

Ce clin d’œil rappelle aussi que les cycles sportifs se succèdent rapidement à Marseille, où les changements d’entraîneurs sont fréquents.

Un match charnière pour l’OM face au LOSC

Au-delà des déclarations, l’OM joue gros dimanche soir. Face à Lille, concurrent direct dans la course aux places européennes, les Marseillais auront l’occasion soit de creuser l’écart, soit de relancer totalement le suspense.

Dans ce contexte, l’état d’esprit du vestiaire sera déterminant. La confiance affichée envers Habib Beye peut constituer un levier important pour aborder ce rendez-vous.

Entre reconnaissance du passé et mobilisation pour l’avenir, les propos d’Højbjerg résument parfaitement le moment que traverse l’Olympique de Marseille : une équipe en reconstruction… mais toujours ambitieuse.

Le verdict tombera sur la pelouse du Vélodrome. Et il pourrait peser très lourd dans la suite de la saison olympienne.

Le golazo de Jonathan Rowe hier soir contre l’AS Rome ! 🔥



🎥 @Gp_013 pic.twitter.com/kmZLRwujdr — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)