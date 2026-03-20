PSG : Daniel Riolo annonce une boucherie contre Liverpool, Ekitike lui répond !

Daniel Riolo voit le PSG largement favori face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Un avis que ne partage pas Hugo Ekitike, l’attaquant des Reds…

En quelques semaines seulement, la perception autour du Paris Saint-Germain a radicalement évolué. Longtemps critiqué pour son manque de constance et ses difficultés à s’imposer dans les grands rendez-vous européens, le club de la capitale semble avoir retrouvé une dynamique positive au moment le plus important de la saison.

Deux performances convaincantes contre Chelsea ont suffi pour relancer l’optimisme et replacer Paris parmi les équipes les plus redoutées en Ligue des champions. Plus structuré collectivement, plus solide défensivement et toujours capable de faire la différence grâce à ses individualités offensives, le PSG affiche aujourd’hui un visage bien plus rassurant.

Cette montée en puissance intervient alors que les Parisiens s’apprêtent à défier Liverpool en quarts de finale, une affiche qui s’annonce spectaculaire et indécise. Pourtant, certains observateurs n’hésitent plus à placer Paris dans la peau du favori, un statut qui aurait semblé difficile à imaginer il y a encore peu.

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a livré une analyse particulièrement tranchée du duel à venir. Le consultant s’est montré très confiant quant aux chances parisiennes, estimant que l’écart entre les deux équipes serait aujourd’hui évident.

« Je ne vois même pas comment cette équipe de Liverpool peut inquiéter le PSG. Je ne vois pas comment. Techniquement il n’y a pas photo, tactiquement c’est pareil. Je ne vois même pas comment », a-t-il lâché, affichant une certitude rare à ce niveau de la compétition.

Une déclaration forte qui a immédiatement fait réagir supporters et spécialistes. Car en face, Liverpool arrive avec des certitudes, notamment après une large victoire 4-0 contre Galatasaray. L’intensité du pressing anglais, la puissance du collectif et l’expérience européenne des Reds constituent des arguments de poids.

Malgré l’absence probable de Bradley Barcola, Paris semble néanmoins avancer avec une confiance retrouvée. Reste désormais à confirmer ce nouveau statut sur le terrain, notamment lors du match retour à Anfield, souvent décisif dans les confrontations européennes.

Hugo Ekitike avant les retrouvailles : « Ça va être un bon test »

Ce quart de finale aura aussi une dimension particulière pour Hugo Ekitike, qui s’apprête à retrouver son ancien club. L’attaquant français ne parle toutefois pas de revanche personnelle, préférant se concentrer sur l’enjeu collectif.

« Content de les retrouver ? Ouais, c’est bien. Ça va être intéressant, un bon match. Un bon test pour moi, pour l’équipe », a-t-il expliqué, conscient de l’importance de cette double confrontation.

Il insiste surtout sur les valeurs nécessaires pour rivaliser avec Paris. « Une revanche pour moi ? Non. Je me concentre sur moi, sur l’équipe. (…) Il faut montrer de la cohésion, du travail d’équipe, être solidaires. Après, les individualités et la tactique feront la différence. Mais on a la qualité, j’ai confiance », a-t-il ajouté.

Entre la confiance retrouvée du PSG et l’ambition affichée de Liverpool, ce choc promet une intensité maximale. Discipline tactique, efficacité offensive et gestion émotionnelle pourraient bien faire basculer cette confrontation. Une chose est sûre : la pression monte déjà et toute l’Europe du football attend ce duel avec impatience.