OM Mercato : la clé du dossier dévoilée pour la priorité estivale de Benatia !

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Le dossier Anis Hadj Moussa promet d’animer le prochain mercato estival. Pisté depuis de longs mois par l’Olympique de Marseille, le milieu offensif du Feyenoord Rotterdam attire désormais l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Une concurrence féroce qui complique sérieusement les plans phocéens… même si tout est loin d’être perdu. Car à Marseille, on veut encore croire à un coup de maître. Et un facteur pourrait tout changer : la qualification pour la Ligue des champions…

Des relations solides avec Feyenoord, un vrai atout pour l’OM

Si l’OM peut espérer rester dans la course, c’est aussi grâce à ses excellentes relations avec Feyenoord. Les deux clubs ont multiplié les échanges ces derniers mois, notamment avec les transferts d’Igor Paixão et de Quinten Timber vers la Canebière.

Ces opérations ont permis d’installer un climat de confiance entre les dirigeants des deux institutions. Un détail loin d’être anodin dans un dossier aussi concurrentiel.

Dans les coulisses, Marseille sait donc qu’il dispose d’une crédibilité réelle auprès du club néerlandais. Si une offre sérieuse arrive, Feyenoord pourrait privilégier une négociation avec l’OM plutôt qu’avec un club anglais… à condition que les garanties financières soient au rendez-vous.

La Ligue des champions, clé du dossier

C’est là que tout se joue.

Aujourd’hui, le prix fixé par Feyenoord — environ 25 millions d’euros — reste élevé pour les finances marseillaises. Mais une qualification directe pour la Ligue des champions changerait totalement la donne.

revenus UEFA supplémentaires

attractivité sportive renforcée

projet plus lisible pour les recrues

capacité à rivaliser avec les clubs anglais

Sans C1, Marseille devra probablement se résoudre à abandonner la piste. Avec la C1, en revanche, le dossier redeviendrait très crédible.

L’Angleterre en pole position

Car pendant ce temps, la Premier League avance. Plusieurs clubs suivent de près les performances d’Hadj Moussa, auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 34 matchs cette saison.

Le championnat anglais offre des salaires supérieurs, une exposition mondiale et une puissance financière difficile à concurrencer. Feyenoord, qui sait pouvoir vendre plus cher outre-Manche, pourrait logiquement être tenté.

Verdict : l’OM peut encore y croire… mais le temps presse

Aujourd’hui, la tendance penche légèrement vers un départ en Angleterre. Mais l’OM n’est pas hors course.

Si les Phocéens valident leur billet pour la Ligue des champions et passent rapidement à l’action, leur relation privilégiée avec Feyenoord pourrait faire la différence.

Le mercato d’été s’annonce brûlant sur la Canebière. Et Anis Hadj Moussa pourrait bien en devenir l’un des feuilletons majeurs.

Une chose est sûre : à Marseille, tout dépendra désormais du terrain… et d’une qualification européenne qui pourrait tout changer.