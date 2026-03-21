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FRANCE

Real Madrid : Arbeloa fait une grosse annonce sur Mbappé et éteint la polémique avec les Bleus

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 13:10
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Alvaro Arbeloa
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L’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, était présent ce samedi en conférence de presse à la veille du derby contre l’Atlético Madrid, comptant pour la 29e journée de Liga. Morceaux choisis.

La blessure de Courtois

« Il y a toujours des risques. Les gens ne le savent pas, mais très peu de footballeurs entrent sur le terrain sans aucune gêne. À la mi-temps, Thibaut voulait continuer à jouer. Nous avons une confiance totale en Andriy Lunin, c’est un gardien exceptionnel. »

Le retour de Bellingham et la concurrence avec Pitarch

« Ce n’est pas parce que Jude Bellingham joue que Thiago Pitarch doit sortir. Ils peuvent jouer ensemble. Un problème béni. »

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« À Manchester, Mbappé a prouvé qu’il était en pleine forme »

Mbappé est apte pour l’Atlético

« Kylian Mbappé est disponible et il jouera assurément demain (dimanche). À Manchester, il a prouvé qu’il était en pleine forme, et son bien-être est primordial. Nous avons une confiance totale et toutes les garanties nécessaires, et nous sommes ravis de son retour. »

La convocation de Mbappé chez les Bleus

« Je ne vois aucun problème à ce qu’il y aille. »

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