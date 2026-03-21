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FC Barcelone : Flick annonce deux bonnes nouvelles avant le Rayo

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 13:29
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Hansi Flick
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Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a tenu ce samedi son point-presse à la veille de la réception du Rayo Vallecano, comptant pour la 29e journée de Liga.

Joan Garcia et Eric Garcia aptes pour le Rayo

« Joan Garcia peut jouer demain (dimanche). Je suis content pour lui car il a été appelé en sélection. Eric Garcia sera sur le banc. Je pense qu’il ne jouera peut-être pas, mais il sera sur le banc. »

Le Rayo Vallecano

« Le Rayo a tendance à jouer de la même manière à domicile et à l’extérieur. C’est une équipe expérimentée et très intense, et c’est à cela que nous nous attendons demain (dimanche). »

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La victoire et la qualification contre Newcastle en Ligue des Champions

« Il est important de rester au niveau de notre match de mercredi. C’est ce qui arrive quand on fait preuve d’intensité. L’objectif est de prendre du plaisir à jouer ensemble. C’est ce qu’on a vu contre Newcastle et j’ai beaucoup apprécié. »

Le programme de la trêve

« Durant la trêve, ceux qui restent ici auront le droit à des entraînements et des jours de repos. Pour ceux qui partent en sélections, c’est bien aussi de pouvoir déconnecter de la routine et de revenir avec plus d’énergie. »

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