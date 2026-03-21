PSG : gros coup dur pour Ekitike et Liverpool avant le quart de Ligue des Champions

Hugo Ekitike s’est blessé ce samedi avec Liverpool et pourrait potentiellement manquer le quart de finale de Ligue des Champions face au PSG.

Après s’être déjà affrontés la saison dernière en phase finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Liverpool se retrouveront de nouveau cette saison, cette fois en quart de finale.Deux semaines et demi avant la première manche, Hugo Ekitike s’est blessé avec les Reds.

Ekitike sort sur blessure contre Brighton

Titulaire ce samedi face à Brighton, à l’occasion de la 31e journée de Premier League, l’attaquant français a dû quitter le terrain dès la 8e minute. Touché à la jambe gauche après un contact avec James Milner, l’ancien Rémois est sorti en larmes.

Cette blessure pourrait non seulement compromettre sa participation au rassemblement du mois de mars avec l’équipe de France, mais aussi et surtout ses retrouvailles avec le PSG en quart de finale de Ligue des Champions.