Stade Rennais : coup dur pour Haise, un absent de dernière minute à craindre contre Metz

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Dans le cadre des 125 ans du Stade Rennais, où une pluie d’anciens joueurs était attendue pour les festivités contre Metz dimanche, un invité de prestige pourrait manquer à l’appel. Un petit coup dur pour Franck Haise et ses joueurs.

Le Stade Rennais organise ce dimanche une belle fête pour ses 125 ans, avec un plateau historique rassemblant une centaine de légendes du club. Parmi elles, Martin Terrier, l’attaquant qui a marqué le club entre 2020 et 2024 et désormais en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, était annoncé comme l’une des grandes vedettes présentes ce dimanche à Rennes.

Terrier, qui a inscrit 51 buts au Stade Rennais avant son transfert en Allemagne, figure en bonne place dans le cœur des supporters rennais — et devait partager ce moment fort avec son ancien public.

Terrier blessé avec Leverkusen

Malheureusement, une mauvaise nouvelle est tombée ce samedi soir : lors de la 27ᵉ journée de Bundesliga face à Heidenheim, Terrier n’a joué que quelques minutes après son entrée à la pause avant d’être contraint de quitter le terrain sur blessure, semblant touché à l’ischio‑jambier droit.

Cette mésaventure survient seulement une semaine après un tacle litigieux subi face au Bayern Munich, où il avait déjà été touché à la cheville mais avait pu poursuivre la rencontre.

Une présence désormais incertaine

Alors que son invitation pour les festivités des 125 ans du Stade Rennais avait été annoncée avec enthousiasme, l’état physique de Terrier pose désormais question. La possibilité qu’il doive renoncer à l’événement ce dimanche — ainsi qu’à une apparition symbolique devant les supporters bretons — plane désormais.

Un contretemps qui intervient après un parcours déjà rythmé par des blessures importantes — notamment une grosse rupture du tendon d’Achille qui l’avait éloigné des terrains en 2025.

Pour Rennes, un symbole pourrait manquer

Au‑delà de l’émotion autour des 125 ans du club, c’est aussi une figure marquante de l’histoire récente du Stade Rennais qui pourrait être absente. En tant qu’ancien buteur emblématique et figure aimée des supporters, sa venue aurait représenté un moment fort pour les festivités face à Metz ce dimanche afin d’encourager Franck Haise et ses hommes.

Reste désormais à connaître le diagnostic complet sur sa blessure : sera‑t‑il en mesure de faire le déplacement à Rennes ? Dans l’immédiat, c’est une incertitude qui plane sur cette célébration historique.