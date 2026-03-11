Stade Rennais : le maillot collector des 125 ans fait jaser… au RC Lens

En sortant un maillot collector pour ses 125 ans d’existence, le Stade Rennais s’est de nouveau attiré les foudres des supporters du RC Lens.

Le 10 mars 2026 a marqué un jour historique pour le Stade Rennais, qui célébrait ses 125 ans d’existence. Fondé en 1901, le club breton a choisi cette date symbolique pour dévoiler un maillot collector en édition limitée, conçu en partenariat avec son équipementier Puma. Ce nouveau kit, disponible en version bordeaux à manches longues (limitée à 1901 exemplaires) et en noir à manches courtes, rend hommage à l’héritage du club avec un design rétro et des éléments chargés d’histoire.

Mais au-delà de la fête rennaise, ce lancement a suscité des réactions chez les supporters du RC Lens, qui y voient des similitudes frappantes avec leurs célèbres maillots Sainte-Barbe. Ce 10 mars 2026 était également une date symbolique pour Lens, qui a rendu hommage aux 1099 mineurs ensevelis par la Catastrophe minière du 10 mars 1906, il y a 120 ans.

Un maillot collector pour les 125 ans du SRFC

Le Stade Rennais a mis les petits plats dans les grands pour cet anniversaire. Le maillot arbore le tout premier logo du club, créé en 1901, avec un écusson en or rose sur fond bordeaux symbolisant l’authenticité et l’héritage breton. Le tissu est orné d’inscriptions en filigrane listant les noms de légendes du club, des pionniers aux stars modernes, comme un hommage gravé dans la matière. Des éléments culturels bretons, tels que la galette-saucisse (représentée dans la mise en scène de la présentation), renforcent l’identité locale. Ce kit sera porté pour la première fois le 15 mars 2026, lors de la réception du LOSC au Roazhon Park.

Vendu à partir de 100 euros, il s’est écoulé rapidement en ligne, avec des fans rapportant un sold-out en quelques heures sur le site officiel. Puma et le SRFC ont décrit ce maillot comme « un tribute à toutes les légendes qui ont façonné l’identité du club », soulignant sa dimension collector et patrimoniale.

Les similitudes avec les maillots Sainte-Barbe du RC Lens

Si le maillot rennais célèbre l’histoire bretonne, il n’a pas échappé aux observateurs, particulièrement aux supporters lensois, qu’il partage des traits stylistiques avec les tuniques commémoratives du RC Lens. Le club artésien, également équipé par Puma, sort chaque année autour du 4 décembre un maillot spécial pour la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, en hommage à l’héritage minier du Pas-de-Calais.

Les éditions Sainte-Barbe varient en couleurs – du bleu mineur profond pour 2026, au noir doré ou même or – mais elles intègrent souvent des inscriptions subtiles (noms de mineurs, symboles historiques) en filigrane, un blason rétro et des accents dorés. Ces éléments rappellent fortement le design du maillot rennais, où les noms des joueurs sont intégrés de manière similaire. Un fan lensois, @El_Bastoche, a même tweeté : « Lens n’a pas le monopole des maillots commémoratifs, mais je n’arrive pas à ne pas y voir beaucoup de similitudes. J’ai pensé qu’il s’agit d’un maillot de la Sainte-Barbe ».

Des réactions sur X soulignent que Puma, équipementier commun aux deux clubs, pourrait recycler des templates créatifs : « Lens n’a pas le monopole des maillots commémoratifs noirs et dorés, avec des inscriptions en filigrane et un blason aux fines lignes dorées », note un utilisateur. D’autres pointent du doigt un manque d’originalité de la part de la marque allemande, comme « Puma n’a plus d’idées ».

Une petite rivalité entre Sang et Or et Rouge et Noir

Lens et Rennes, deux clubs de Ligue 1 avec des histoires riches mais distinctes – l’un ancré dans le bassin minier, l’autre dans la culture bretonne – partagent non seulement Puma comme sponsor, mais aussi une passion pour les éditions limitées qui honorent leur passé. Cette « controverse » stylistique reste bon enfant, avec des supporters rennais défendant l’unicité de leur kit : « En quoi ça ressemble à celui de Lens ? C’est le premier logo du Stade Rennais créé en 1901, Lens n’existait même pas. »

Mais ces « similitudes » ne s’arrêtent malheureusement pas ici. En effet, depuis plusieurs années, le Stade Rennais est souvent surnommé le « Racing Club de Rennes », en référence aux nombreux anciens joueurs, membres du staff, ou encore dirigeants lensois, désormais présents au SRFC. Le dernier en date, Franck Haise, est venu boucler la boucle pour rejoindre les Arnaud Pouille, Brice Samba, ou encore Przemysław Frankowski à Rennes. Depuis, une petite rivalité s’est installée entre le RC Lens et le Stade Rennais. En tout cas, sur le terrain, le RCL est largement devant étant donné qu’il n’a jamais perdu contre le SRFC depuis sa remontée en Ligue 1 en 2020 (6 victoires et 6 nuls).