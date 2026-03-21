FC Barcelone Mercato : Deco a lancé les hostilités pour la première recrue de l’été

La première recrue estivale du FC Barcelone est déjà à l’étude, et Deco vient de lancer les hostilités.

Le FC Barcelone continue de préparer activement son prochain mercato, même si certaines positions semblent déjà bien couvertes. Ces dernières heures, un nouveau dossier a émergé en interne : le directeur sportif Deco a rencontré les représentants du gardien Álex Remiro, actuellement titulaire à la Real Sociedad.

Des renseignements pris

Selon les informations de Sport, cette réunion avait pour objectif de prendre des renseignements sur la situation du portier espagnol et d’évaluer les conditions d’un éventuel transfert.

À 30 ans, Remiro est un joueur expérimenté et régulier en Liga. Suivi par le Barça depuis plusieurs saisons, il n’avait jusqu’ici jamais été une option concrète, notamment en raison de sa clause libératoire élevée (70 millions d’euros). Mais le contexte a évolué.

En effet, le gardien basque approche de la fin de son contrat, ce qui pourrait faire considérablement baisser son prix lors du prochain mercato estival. Une situation qui attire l’attention du club catalan, toujours à la recherche d’opportunités financières intéressantes dans un contexte économique contraint.

Álex Remiro comme numéro 2 ?

Malgré cette prise de contact, la priorité du Barça ne semble pas être de recruter un nouveau gardien titulaire. L’arrivée récente de Joan García a permis de stabiliser le poste, et le club compte s’appuyer sur lui comme numéro un. Dans cette optique, Álex Remiro pourrait plutôt être envisagé comme une solution complémentaire, capable d’apporter de la concurrence et de la profondeur à l’effectif.

Ce dossier reste toutefois à un stade préliminaire. Aucune décision n’a été prise, et le Barça continue d’étudier différentes options avant de passer à l’action. Comme souvent, le club anticipe et se positionne en amont pour être prêt à saisir une opportunité si les conditions deviennent favorables.