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FRANCE

FC Nantes : avant Strasbourg, un incident a éclaté au centre d’entraînement !

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 09:27
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Le centre d'entraînement du FC Nantes
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Un incident inattendu est venu troubler la préparation du FC Nantes avant la réception du RC Strasbourg (20h45) pour le grand retour de Vahid Halilhodzic à la Beaujoire.

La journée avait pourtant commencé comme les autres à la Jonelière. Mais vendredi, jour de conférence de presse et alors que l’entraînement du FC Nantes était ouvert aux supporters, un petit scandale est venu perturber l’ambiance. 

Plainte déposée à Nantes

Maxime Buchot, journaliste de Télé Nantes, a relayé sur X les détails de l’incident : « Fenêtre cassée et vol de matériel en plein jour ce vendredi à la Jonelière. Plainte déposée. Certains supporters étaient encore présents entre 13 et 14 heures, si vous avez vu ou entendu quelque chose, n’hésitez pas à me contacter. » La publication était accompagnée d’une photo montrant la vitre brisée d’une voiture garée dans une allée proche du centre d’entraînement. L’origine exacte de l’incident reste floue, mais il intervient dans un contexte de forte affluence de supporters venus assister à l’entraînement.

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Un contexte électrique à la Jonelière ?

Pour le FC Nantes, cette mésaventure tombe mal à quelques heures d’un match décisif pour le maintien, contre le RC Strasbourg (20h45). Le club a confirmé qu’une plainte a été déposée et invite toute personne ayant des informations à se manifester. Si l’incident semble isolé, il rappelle les risques liés à l’ouverture au public des centres d’entraînement et met en lumière la vigilance nécessaire autour des installations du club. Entre préparation sportive et sécurité, la Jonelière a connu un vendredi mouvementé, dont le FC Nantes se serait bien passé.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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