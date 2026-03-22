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FRANCE

FC Nantes : Kaba refuse de jouer et déclenche une énorme polémique avant Strasbourg ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 14:00
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Mohamed Kaba (FC Nantes)
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Dans les petits papiers de la sélection guinéenne pour ce rassemblement international, Mohamed Kaba (24 ans) a refusé par fidélité au FC Nantes. Les supporters locaux lui tombent dessus.

Mohamed Kaba est dans la tourmente. Appelé par la sélection guinéenne pour le rassemblement international, le milieu du FC Nantes a décliné l’invitation, provoquant un véritable tollé parmi les supporters et observateurs du football africain. La Fédération guinéenne a confirmé la demande du joueur : « une doléance de rester en club », alors que son remplaçant, Mamady Cissé, revient à peine d’une blessure et vient de signer un nouveau contrat à long terme.

« Ce pays c’est une blague à tous les niveaux »

Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé. Le compte X Joueurs guinéens, qui a sorti l’information avant tout le monde, n’y va pas par quatre chemins : « Ce pays c’est une blague à tous les niveaux ». D’autres, comme Scout224, pointent la question de l’attitude : « Avec tout le respect que je lui dois, vu la densité qu’on a au milieu franchement on n’a pas besoin de s’abaisser devant un joueur de son calibre ». Et le débat se résume pour beaucoup à la manière : « C’est la manière qui pose problème en gros », conclut le compte X Joueurs guinéens.

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Kaba titulaire contre le RC Strasbourg ?

Malgré la controverse, Kaba conserve sa place au FC Nantes. Selon L’Équipe, il est annoncé titulaire pour le prochain match contre le RC Strasbourg, dans le 4-3-3 que Vahid Halilhodzic semble dessiner pour relancer l’équipe. La polémique soulève également des questions sur le rôle des joueurs internationaux dans les clubs en difficulté. Kaba semble avoir fait son choix et l’assume pleinement. 

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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