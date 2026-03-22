Dans le but de motiver les joueurs du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a pris l’exemple d’Ousmane Dembélé avant de recevoir le RC Strasbourg à la Beaujoire (20h45).

Vahid Halilhodzic joue de tous les ours de passe-passe pour relancer le FC Nantes. À quelques heures d’un match crucial face au RC Strasbourg (20h45), L’Équipe explique que le technicien bosnien a multiplié les entretiens individuels et collectifs, visionné de nombreuses vidéos de son équipe et du Racing.

Vahid se sert de Dembélé au FC Nantes

Surtout coach Vahid a pris pour exemple Ousmane Dembélé, notamment sur le pressing et l’engagement constant sur le terrain. Ce soir, après la traditionnelle mise au vert, Halilhodzic sera fixé sur ce que vaut réellement son équipe. Chaque match devient une épreuve où le FC Nantes doit nager à contre-courant dans la vase pour rester en Ligue 1. « Tout passe par Strasbourg, dit-il. C’est un des moments les plus difficiles de l’histoire de Nantes, on n’a pas le droit de passer à côté. » L’exemple de Dembélé sert ici de moteur psychologique : montrer que même des joueurs au sommet de leur carrière travaillent avec acharnement et constance.

Un état d’esprit retrouvé pour les Canaris ?

Halilhodzic veut que ses Canaris s’inspirent de cet état d’esprit pour aborder le match comme une bataille, où la combativité et la concentration surpassent tout le reste. Dans cette lutte pour le maintien, le FC Nantes sait que chaque détail compte, chaque effort individuel peut devenir décisif et que l’exemple des grands peut transformer des doutes en certitudes. Avec Halilhodzic aux commandes et Dembélé dans les discours, les Canaris espèrent créer ce déclic pour décrocher un cinquième succès crucial et se relancer dans la course à la survie en Ligue 1. À date, l’AJ Auxerre compte cinq points d’avance au classement.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)