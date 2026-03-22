FC Barcelone – Rayo Vallecano (1-0) : sans briller, le Barça fait le boulot (vidéo)

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le FC Barcelone a fait le travail. Opposés au Rayo Vallecano ce dimanche lors de la 29e journée de Liga, les hommes de Hansi Flick se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) au terme d’un match sérieux mais sans éclat. Une victoire précieuse dans la course au titre.

Un succès minimaliste mais crucial

Dans un match globalement maîtrisé, le Barça a rapidement trouvé la faille grâce à Ronald Araujo, buteur dès la première période (24e). Un avantage que les Catalans ont su conserver jusqu’au coup de sifflet final, sans forcément se mettre à l’abri.

Face à un Rayo Vallecano toujours aussi accrocheur, les Blaugranas ont privilégié la gestion plutôt que le spectacle. Un choix assumé, qui leur permet surtout de prendre trois points essentiels dans ce sprint final.

Une maîtrise sans briller

Si le Barça a dominé la rencontre dans l’ensemble, il n’a jamais réellement tué le match. Une situation qui aurait pu lui coûter cher face à une équipe madrilène réputée pour poser des problèmes aux Catalans, notamment grâce à son pressing intense.

Malgré quelques frayeurs et un manque d’efficacité offensive, la solidité défensive a fait la différence. Une performance pragmatique, loin des démonstrations récentes, mais suffisante.

Une pression maximale sur le Real Madrid

Avec cette victoire, le FC Barcelone poursuit sa dynamique en tête du championnat et met la pression sur son grand rival, le Real Madrid, qui joue ce soir face à l’Atlético pour un gros choc de Liga. Chaque point compte désormais dans la lutte pour le titre, et ce succès permet aux Blaugranas de garder la main.