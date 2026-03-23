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ASSE : Lucas Stassin et un autre stéphanois dans l’équipe type de la J28 en Ligue 2 !

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 10:33
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Large vainqueur d’Annecy (4-0), l’AS Saint-Étienne ne s’est pas seulement distinguée collectivement. Deux joueurs stéphanois, Lucas Stassin et Kévin Pedro, ont été récompensés de leur performance en intégrant l’équipe type de la 28e journée de Ligue 2 selon Sofascore.

Une reconnaissance logique pour deux buteurs décisifs, symboles d’une équipe en pleine confiance et en totale maîtrise sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

ASSE : Stassin et Pedro, récompense méritée après Annecy

Dans une rencontre parfaitement maîtrisée, Lucas Stassin et Kévin Pedro ont su faire la différence au meilleur moment. Buteurs et très actifs tout au long du match, ils ont été des éléments clés du succès stéphanois.

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Mais au-delà des statistiques brutes, c’est leur impact global qui a été salué. Courses, pressing, implication défensive : leur performance ne se limite pas à leurs buts. Sofascore, à travers ses analyses basées sur les données, met en lumière cette influence complète sur le jeu.

Une présence dans le onze type qui vient confirmer leur montée en puissance dans cette fin de saison décisive.

ASSE : des leaders qui confirment sur toute la saison

Si cette distinction met en avant la performance du week-end, elle s’inscrit aussi dans une dynamique plus large. Plusieurs joueurs de l’ASSE se distinguent sur l’ensemble de la saison.

Julien Le Cardinal domine actuellement les évaluations avec une note moyenne de 7,39, juste devant Brice Maubleu (7,35). Augustine Boakye complète le podium avec 7,21, confirmant son importance croissante dans l’animation offensive.

Derrière eux, des joueurs comme Florian Tardieu, Zuriko Davitashvili, Mickaël Nadé ou Mahmoud Jaber illustrent la régularité d’un effectif de plus en plus solide.

ASSE : une force collective portée par des individualités en forme

Ces distinctions individuelles ne sont pas anodines. Elles traduisent une réalité : l’ASSE peut désormais s’appuyer sur plusieurs joueurs performants et réguliers.

Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, cette densité de performance est souvent déterminante. Elle permet aux Verts de maintenir un haut niveau d’exigence, match après match.

Entre dynamique collective et confirmations individuelles, tous les signaux sont au vert pour Saint-Étienne. Et à l’approche du sprint final, ces performances pourraient bien faire la différence dans la course à la montée.

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