OM : Pablo Longoria quitte l’OM !

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C’est une annonce qui fait l’effet d’un coup de tonnerre à Marseille. Après six années à la tête du club, Pablo Longoria quitte officiellement l’Olympique de Marseille.

Un départ acté d’un commun accord avec McCourt Global, qui marque la fin d’un cycle important dans l’histoire récente du club phocéen.

Une décision actée, une page qui se tourne

Dans un communiqué officiel, l’OM a confirmé la nouvelle :

« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure. »

Un message sobre, mais lourd de sens, qui vient officialiser la fin d’une ère.

Six ans de gestion intense

Arrivé dans un contexte instable, Pablo Longoria aura profondément transformé l’OM. Entre restructuration sportive, mercato ambitieux et volonté de replacer le club sur la scène européenne, son passage ne laisse personne indifférent.

Mais ces dernières saisons ont aussi été marquées par des tensions, des résultats irréguliers et une pression constante autour du projet marseillais.

Ce départ vient donc clore une période aussi intense que contrastée.

Un avenir incertain pour l’OM

Désormais, une question se pose : quelle suite pour l’Olympique de Marseille ?

Le départ de Longoria ouvre une période d’incertitude en interne, à un moment clé de la saison. Entre enjeux sportifs et organisationnels, le club va devoir rapidement se réorganiser.

Le choix du successeur sera déterminant pour la suite du projet.

La fin d’un chapitre… et le début d’un autre

Avec ce départ, c’est une page importante qui se tourne à Marseille.

Reste à savoir si ce changement marquera un nouveau départ… ou une nouvelle zone de turbulences pour un club qui n’a jamais cessé de vivre sous tension.