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FRANCE

ASSE Mercato : une première recrue déjà bouclée en coulisses ?

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 16:54
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L’AS Saint-Étienne n’a pas attendu la fin de saison pour avancer sur son mercato estival. En interne, Kilmer Sports pourrait déjà tenir sa première recrue… et elle est bien connue des supporters.

Car derrière les résultats actuels, un dossier avance rapidement.

Kanté, la révélation qui change tout

Arrivé cet hiver en provenance de Middlesbrough, Abdoulaye Kanté s’impose déjà comme l’une des meilleures pioches du mercato stéphanois.

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En seulement quelques semaines, le milieu défensif de 20 ans est devenu un élément clé du système de Philippe Montanier. Titulaire lors des six derniers matchs, il a largement contribué à la solidité retrouvée des Verts.

Résultat : seulement 2 buts encaissés en 7 matchs depuis février. Une transformation nette.

Un numéro 6 enfin trouvé

Depuis le début de saison, l’ASSE cherchait désespérément un véritable sentinelle. Entre les incertitudes autour de Pierre Ekwah et les ajustements tactiques, le poste était un point faible.

Avec Kanté, le problème semble réglé.

Impact dans les duels, récupération, intelligence de jeu : le profil coche toutes les cases. Et surtout, il apporte l’équilibre qui manquait au milieu stéphanois.

Une option d’achat déjà dans toutes les têtes

Prêté avec option d’achat, Abdoulaye Kanté pourrait rapidement s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne.

Si le montant exact n’a pas été dévoilé, il serait accessible… et surtout lié à un élément clé : la montée en Ligue 1.

Actuellement 2e de Ligue 2, l’ASSE a donc toutes les cartes en main pour sécuriser définitivement le joueur.

Et du côté du principal intéressé, le message est clair :

« Je suis bien ici et je veux qu’on atteigne notre objectif. »

Une progression qui ne passe pas inaperçue

Ses performances ont déjà été récompensées. Pour la première fois, Kanté a été appelé avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire.

Une confirmation de son impact… et de son potentiel.

Une première recrue avant l’heure ?

Si la montée se confirme, l’ASSE pourrait donc rapidement lever l’option d’achat et officialiser sa première recrue estivale.

Un dossier déjà bien avancé, symbole d’un club qui anticipe et se structure.

Et si le mercato de Saint-Étienne avait déjà commencé ?

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