OM Mercato : grandes premières pour Vaz et Bakola en Serie A, Longoria et Benatia ont-ils eu tout faux avec eux ?

L’hiver dernier, l’OM a fait un choix fort en laissant partir deux de ses plus grandes promesses offensives. Quelques semaines plus tard, Robinio Vaz et Darryl Bakola relèvent la tête en Serie A, et leurs premières réussites font forcément réagir du côté de la Canebière. Alors que Marseille traverse une période plus délicate sur le terrain, la question commence à se poser : le club phocéen a-t-il vendu trop tôt deux pépites d’avenir ?

Vaz débloque son compteur et offre la victoire à la Roma

Recruté pour environ 22 millions d’euros par l’AS Roma lors du mercato hivernal, Robinio Vaz vient de vivre sa première soirée référence en Italie. Entré en jeu à la 51e minute face à Lecce, le jeune attaquant français n’a mis que six minutes pour marquer les esprits.

À la réception d’un centre de Mario Hermoso, l’ancien joueur du FC Sochaux a parfaitement ajusté une tête piquée au second poteau, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot romain. Une réalisation décisive, puisqu’elle a permis à la Roma de s’imposer 1-0 et de rester pleinement dans la course aux places européennes.

À seulement 19 ans, Vaz confirme déjà les promesses aperçues lors de sa première partie de saison avec l’OM, où il avait inscrit quatre buts en Ligue 1. S’il n’a pas encore été titularisé en Serie A, son efficacité en sortie de banc et sa capacité à peser dans les moments clés renforcent sa cote auprès du staff romain.

Bakola lancé dans le grand bain face à la Juventus

De son côté, Darryl Bakola a vécu un moment fort avec Sassuolo. Très peu utilisé depuis son arrivée début février, le milieu offensif de 18 ans a profité d’une vague d’absences dans l’effectif pour connaître sa première titularisation en Serie A, face à un adversaire prestigieux : la Juventus.

Aligné sur l’aile gauche par Fabio Grosso, l’ancien Marseillais a livré une prestation encourageante, malgré un léger retard défensif sur l’ouverture du score turinoise. Remplacé à la 69e minute, il a néanmoins montré de la personnalité et une vraie capacité à se projeter vers l’avant.

Selon plusieurs observateurs italiens, Bakola a répondu présent dans un contexte difficile, contribuant à un résultat important pour Sassuolo, qui a finalement accroché la Vieille Dame (1-1).

L’OM peut-il nourrir des regrets ?

Ces premières réussites relancent inévitablement le débat autour du mercato marseillais. Considérés comme deux grands espoirs du centre de formation, Vaz et Bakola avaient obtenu un bon de sortie après des négociations de prolongation de contrat restées sans issue.

Sportivement, leur départ avait surpris. Vaz apportait de la profondeur offensive et de l’efficacité, tandis que Bakola avait déjà goûté à la Ligue des champions, avec une titularisation face à Newcastle (2-1). Leur potentiel semblait évident, mais la direction olympienne avait privilégié une vente immédiate plutôt que de risquer un départ libre à moyen terme.

Aujourd’hui, leurs débuts en Italie donnent du relief à cette décision. Si l’OM a sécurisé des rentrées financières importantes, la question demeure : le club n’a-t-il pas sacrifié une partie de son avenir sportif ?

Deux trajectoires à suivre de près

Pour Vaz comme pour Bakola, tout reste encore à construire. Le premier doit désormais gagner une place de titulaire à Rome, tandis que le second devra confirmer après son baptême du feu réussi.

Mais une chose est sûre : leur adaptation rapide en Serie A confirme le talent que l’OM avait entre les mains. Et si leurs trajectoires continuent de décoller, Marseille pourrait rapidement voir ces deux départs comme un tournant majeur de son projet.

Le mercato est parfois une affaire de timing. Dans le cas de Vaz et Bakola, il pourrait aussi devenir une question de regrets.