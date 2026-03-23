RC Lens – PSG : le report du choc fait enrager Oughourlian, une guerre des supporters éclate !

La fin de saison s’annonce explosive en Ligue 1. Alors que le Paris Saint-Germain a déjà obtenu le report de son match face au FC Nantes, une nouvelle demande du club de la capitale provoque une véritable tempête : celle concernant le choc très attendu entre le RC Lens et le PSG. Entre soupçons de favoritisme, tensions politiques et guerre ouverte entre supporters, la polémique enfle de jour en jour. Et du côté artésien, le président Joseph Oughourlian serait loin d’apprécier la situation…

Le PSG veut un calendrier allégé… le RC Lens voit rouge

Officiellement, le match PSG – FC Nantes a été reprogrammé au mercredi 22 avril à 19 heures, afin de permettre aux Parisiens de préparer dans les meilleures conditions leur double confrontation européenne.

Mais un autre dossier brûlant agite désormais les coulisses : le PSG souhaite également reporter son déplacement à Lens prévu le 11 avril, placé entre ses deux matchs face à Liverpool en Ligue des champions.

Si la demande est validée, la rencontre pourrait être repoussée entre la 33e et la 34e journée, en plein sprint final pour le titre et les places européennes.

Une perspective qui passe très mal dans le Pas-de-Calais. En interne, la colère monterait et Joseph Oughourlian serait particulièrement agacé par ce qu’il considère comme une pression constante du calendrier parisien sur l’équité sportive.

Une polémique politique qui dépasse le terrain

Selon une source proche de la LFP, la situation pourrait rapidement prendre une tournure explosive :

« Lens va refuser pour des mauvaises raisons, c’est-à-dire des raisons politiques. Le conseil d’administration de la LFP va voter pour et Joseph Oughourlian dira que le PSG dirige le foot français. »

Des propos rapportés par RMC qui illustrent la fracture grandissante entre les différents acteurs du championnat.

Sur les réseaux sociaux, le débat est devenu incandescent. Le suiveur lensois Laurent Mazure a ainsi jeté de l’huile sur le feu :

« Dire que le PSG dirige le foot français est assez vrai, non ? Si le report est accepté, je suis partisan d’envoyer une équipe de jeunes sur le terrain. »

Une sortie radicale qui montre à quel point le climat est tendu autour de cette rencontre.

Comparaisons historiques et accusations de favoritisme

Pour défendre sa position, Laurent Mazure, suiveur du RCL, a rappelé la saison 2005-2006 du RC Lens, marquée par un calendrier surchargé sans aucun report accordé.

« À l’époque, Lens avait déjà disputé 57 matchs officiels et n’avait jamais demandé de décalage. Aujourd’hui, Paris en jouera au mieux 56… »

Ces comparaisons alimentent le sentiment d’injustice chez certains supporters artésiens, persuadés que les règles ne sont pas les mêmes pour tous.

Les supporters parisiens montent au créneau

Face aux critiques, les fans du PSG ont rapidement répondu.

Benoît Guerin a ainsi dénoncé une vision partielle du débat :

« Le PSG a eu combien de jours de vacances entre les saisons ? Quand on compare, il faut tout prendre en compte. »

Plus provocateur, Raagnar 75 a lâché :

« T’en as pas marre de chialer ? De toute façon vous ne serez jamais champions ! »

Des échanges virulents qui témoignent d’une rivalité désormais exacerbée.

Une décision qui pourrait marquer la fin de saison

La LFP devra trancher dans les prochains jours.

Si le report est validé, le PSG bénéficiera d’un avantage évident pour préparer ses échéances européennes, mais la polémique pourrait durablement fragiliser l’image du championnat.

En cas de refus, Paris devra affronter Lens dans un contexte physique délicat, avec un risque réel sur ses ambitions continentales. Une chose est certaine : le duel RC Lens – PSG est déjà lancé !