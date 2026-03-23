OM Mercato : De Zerbi en route pour un nouveau défi ?

Le départ de Roberto De Zerbi de l’OM a laissé un vide sur le banc phocéen… mais pas dans l’actualité du mercato des entraîneurs. Libre depuis plusieurs semaines, le technicien italien est déjà au cœur de nombreuses rumeurs et pourrait rapidement rebondir dans un championnat qu’il connaît bien : la Premier League. Un club semble aujourd’hui tenir la corde pour l’accueillir…

Tottenham accélère en coulisses

Du côté de Tottenham, la situation sportive devient de plus en plus préoccupante. Englués dans la lutte pour le maintien, les Spurs vivent une saison très compliquée et l’avenir d’Igor Tudor apparaît plus incertain que jamais.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi est identifié comme l’un des profils idéaux pour relancer le projet londonien. Son passage remarqué à Brighton a laissé une trace durable en Angleterre. Son style de jeu offensif, basé sur la possession et les circuits courts, correspond parfaitement à l’ADN que souhaite retrouver la direction du club.

Selon plusieurs sources britanniques, des échanges concrets ont déjà eu lieu entre l’entourage de l’ancien coach marseillais et les dirigeants londoniens. Tottenham explore très sérieusement cette piste afin d’anticiper un possible changement sur son banc cet été.

Une condition claire posée par De Zerbi

Mais Roberto De Zerbi ne compte pas s’engager dans n’importe quelles conditions.

L’Italien a fixé une exigence forte : il ne rejoindra Tottenham que si le club se maintient en Premier League. Une position logique pour un entraîneur qui souhaite poursuivre sa progression au plus haut niveau européen et conserver une visibilité maximale.

Or, la mission maintien est loin d’être acquise pour les Spurs, actuellement positionnés à la 17e place du classement. Les prochaines semaines seront donc déterminantes, non seulement pour l’avenir du club… mais aussi pour celui de De Zerbi.

Manchester United et la Serie A restent à l’affût

Tottenham n’est cependant pas seul sur le dossier.

En Angleterre, Manchester United surveille également la situation. Si Michael Carrick conserve pour l’instant la confiance de sa direction, une série de mauvais résultats pourrait relancer la piste De Zerbi.

En Italie, la Fiorentina a aussi manifesté un intérêt. Le technicien transalpin pourrait être tenté par un retour au pays, même si la Premier League semble rester sa priorité.

Un avenir déjà en train de s’écrire

Malgré une aventure marseillaise écourtée, Roberto De Zerbi conserve une cote très élevée sur le marché européen. Sa capacité à développer un projet de jeu identifiable, à valoriser les jeunes talents et à faire progresser collectivement ses équipes séduit toujours autant.

Libre de choisir son prochain défi, il observe attentivement l’évolution des différents championnats et pourrait rapidement prendre une décision.

Une chose est certaine : le dossier De Zerbi va animer les prochaines semaines. Entre la pression sportive qui pèse sur Tottenham et les mouvements attendus sur plusieurs bancs européens, le technicien italien pourrait bien redevenir l’un des grands acteurs du mercato… même sans ballon.