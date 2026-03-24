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[08:48]FC Nantes : Halilhodzic n’a pas dit son dernier mot pour le maintien, deux miracles sont arrivés après Strasbourg !
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FC Nantes : Halilhodzic n’a pas dit son dernier mot pour le maintien, deux miracles sont arrivés après Strasbourg !

Par Bastien Aubert - 24 Mar 2026, 08:48
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)
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Le FC Nantes est au bord du gouffre… mais refuse d’abdiquer. Malgré une situation critique, Vahid Halilhodzic affiche encore des ambitions claires pour sauver les Canaris de la Ligue 2.

L’espoir est mince, mais il existe encore. Battus par le RC Strasbourg (2-3), les joueurs du FC Nantes continuent de sombrer au classement. Avec seulement 17 points en 26 journées, le club réalise la pire saison de son histoire à ce stade. Une statistique inquiétante vient noircir le tableau, aucune équipe avec un tel bilan n’a réussi à se maintenir.

Une Beaujoire sous tension

Le contexte n’aide pas. Pour la première de Vahid Halilhodzic sur le banc, l’ambiance à la Beaujoire était glaciale. Les supporters, toujours en colère contre la direction incarnée par Waldemar Kita et Franck Kita, ont poursuivi leur mouvement de contestation. Entre silence en tribune et banderoles, le climat reste extrêmement pesant autour du FC Nantes.

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Halilhodzic pointe le mental

Lucide, Vahid Halilhodzic a rapidement identifié les problèmes : « C’est vraiment difficile car l’équipe est sous pression depuis un moment et avec un entourage hostile. Je comprends toutes les déceptions et les frustrations. » L’entraîneur insiste désormais sur l’aspect psychologique, après avoir travaillé le physique puis le tactique. « C’est comme si on avait peur de gagner » : Un constat fort pour une équipe en manque total de confiance. Malgré tout, certains cadres refusent de lâcher. Le capitaine Anthony Lopes s’est montré combatif après la rencontre : « Il y a de la déception, mais pas d’abattement. On a fait le match qu’il fallait, mais il faut être beaucoup plus solide défensivement. » 

Lopes veut encore y croire

Le gardien du FC Nantes met aussi en avant un manque de réussite, avec déjà 14 montants touchés cette saison. Le calendrier ne laisse aucune place à l’erreur. Halilhodzic a fixé un cap très clair : « On doit gagner les trois prochains matches pour espérer. » Face à FC Metz, puis sur la pelouse de AJ Auxerre, avant de recevoir le Stade Brestois, le FC Nantes joue tout simplement sa survie. « Mathématiquement, tout est possible », rappelle Lopes. Preuve que les bonnes ondes sont revenues à Nantes, Herba Guirassy et Dehmaine Tabibou ont été appelés en renfort en équipe de France Espoirs. « Deux internationaux espoirs quand tu fais la pire saison de l’histoire du club, c’est assez irréel », a ironisé Emmanuel Merceron. Et si c’était juste le début du renouveau pour les Canaris ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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