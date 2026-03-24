ASSE : Boakye à la Coupe du monde 2026 ? L’IA rend son verdict !

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Étincelant depuis l’arrivée de Philippe Montanier, Augustine Boakye peut-il réellement s’inviter dans la liste du Ghana pour la Coupe du monde 2026 ? Entre performances remarquées en Ligue 2 et concurrence féroce chez les Black Stars, le suspense reste total. Un élément récent est venu compliquer encore un peu plus sa mission mais selon l’IA, tout reste possible…

Une montée en puissance spectaculaire avec l’ASSE

Depuis plusieurs semaines, Augustine Boakye s’impose comme l’un des hommes forts du collectif stéphanois. Repositionné dans l’axe, le milieu offensif ghanéen a franchi un cap dans l’influence qu’il exerce sur le jeu des Verts.

Co-meilleur passeur du championnat, capable de casser les lignes et de faire jouer ses partenaires dans les trente derniers mètres, il incarne parfaitement la renaissance offensive de l’ASSE. À 25 ans, il semble enfin atteindre sa pleine maturité sportive.

Sa philosophie de jeu est claire :

« Je suis un numéro 10 qui adore faire des passes décisives. Servir mon attaquant est la chose que je préfère. »

Un profil créatif rare, qui pourrait séduire Otto Addo à moyen terme.

Une concurrence énorme… et des nouveaux visages appelés

Malgré sa forme étincelante, Boakye n’a pas été retenu pour le prochain rassemblement du Ghana. Une absence qui interroge, surtout au regard de ses statistiques actuelles.

Mais pour les deux matchs amicaux de prestige face à l’Autriche (27 mars à Vienne) et l’Allemagne (30 mars à Stuttgart), le sélectionneur a fait des choix forts en convoquant quatre nouveaux joueurs : Derrick Luckassen, Patric Pfeiffer, Marvin Senaya et Daniel Agyei. Un signal clair que la porte peut s’ouvrir… mais aussi que la concurrence s’élargit.

Dans le secteur offensif et créatif, la hiérarchie reste dominée par des joueurs installés comme Mohammed Kudus, Ernest Nuamah ou Iñaki Williams. Leur expérience internationale et leur exposition dans les grands championnats européens constituent un obstacle majeur.

Pour Boakye, l’absence de la moindre sélection en équipe A pèse lourd dans la balance.

Quelles chances réelles pour le Mondial 2026 ?

Selon ChatGPT, lrobabilité actuelle est d’environ 25 à 30 %.

Pourquoi ce chiffre reste relativement bas :

Il n’est pas encore intégré au groupe.

Il évolue en Ligue 2, un championnat moins exposé.

La concurrence vient même de s’intensifier avec l’arrivée de nouveaux joueurs.

Mais tout reste possible :

Son profil de meneur créatif peut répondre à un besoin spécifique.

Une montée en Ligue 1 avec l’ASSE changerait totalement sa visibilité.

Une première convocation fin 2025 pourrait tout relancer.

Une fin de saison qui peut tout changer

Les prochains mois seront déterminants. Si Augustine Boakye continue sur sa lancée et qu’il devient l’un des grands artisans d’une accession stéphanoise, il pourra difficilement être ignoré.

Dans les sélections africaines, les dynamiques évoluent vite. Un joueur en forme au bon moment peut bousculer la hiérarchie.

Pour Boakye, le rêve du Mondial est encore vivant… mais il devra frapper très fort.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2