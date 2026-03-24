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PSG Mercato : Hakimi de retour au Real Madrid ? Son agent livre ses vérités !

Par Laurent Hess - 24 Mar 2026, 18:10
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Le dossier Achraf Hakimi a enflammé l’actualité du Paris Saint-Germain ces dernières heures. Alors que plusieurs médias espagnols évoquaient un possible retour du latéral marocain au Real Madrid, son agent a décidé de sortir du silence. Et la réponse est pour le moins catégorique…

Dans un contexte de rivalité grandissante entre les deux géants européens depuis l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, chaque rumeur prend une ampleur particulière. Mais cette fois, le clan Hakimi a choisi de couper court très rapidement aux spéculations.

Le Real Madrid continue de surveiller les stars du PSG

Depuis plusieurs mois, le club dirigé par Florentino Pérez observe attentivement certains cadres parisiens. Après avoir étudié la situation du milieu portugais Vitinha, qui a finalement réaffirmé son attachement au PSG, les regards se sont tournés vers Achraf Hakimi.

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Un intérêt logique tant le joueur formé à Madrid s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux droits du monde. Passé par le Borussia Dortmund puis par l’Inter Milan, il a franchi un cap supplémentaire à Paris en devenant une pièce essentielle du système de Luis Enrique.

Son profil offensif, sa vitesse et sa capacité à multiplier les efforts correspondent parfaitement aux standards du football moderne… et aux exigences madrilènes.

« Il n’y a aucune possibilité de partir » : la réponse cash de son agent

Face à la montée des rumeurs, l’agent du joueur, Alejandro Camaño, a livré une déclaration très forte au média Winwin sport.

« Achraf est très heureux au Paris Saint-Germain, il veut gagner la Ligue des Champions une deuxième fois. Nous avons encore trois ans de contrat, et pour le moment, il ne pense à rien d’autre qu’au PSG. »

Le message est limpide : le latéral marocain n’envisage pas un départ à court terme.

Mais le représentant du joueur est allé encore plus loin pour calmer définitivement le dossier.

« Il est très heureux avec son entraîneur et ses coéquipiers, et il est également à l’aise dans le pays. Pour le moment, il n’y a aucune possibilité de partir. Il n’y a jamais eu de contact avec le Real. »

Une prise de parole rare et directe dans un mercato souvent dominé par les sous-entendus et les stratégies de communication. Pour le PSG, cette mise au point constitue une excellente nouvelle. Conserver un joueur aussi décisif reste une priorité absolue.

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