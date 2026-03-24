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RC Lens – PSG : Oughourlian met un gros coup de pression à la LFP !

Par Laurent Hess - 24 Mar 2026, 17:10
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La fin de saison de Ligue 1 pourrait basculer sur une décision administrative. Le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, initialement programmé le 11 avril au stade Bollaert, pourrait être reporté. Une demande formulée par le club parisien afin de préparer dans les meilleures conditions son quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool FC. Mais du côté lensois, cette requête passe très mal. Et son président-propriétaire Joseph Oughourlian n’a pas hésité à hausser le ton publiquement.

« Je me fais peu d’illusions » : le président du RC Lens exprime son agacement

Alors que le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel doit statuer sur ce dossier, Joseph Oughourlian a pris la parole sur les réseaux sociaux. Un message teinté de scepticisme et d’inquiétude concernant l’équité sportive.

« Puissent les échanges être animés lors du prochain CA de la LFP. Cela signifierait que, quand il s’agit d’équité, les idées peuvent se confronter… Je me fais peu d’illusions ! »

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Une déclaration forte qui traduit la crainte du dirigeant lensois de voir la décision pencher en faveur du PSG. Lens, actuel dauphin du championnat, redoute en effet que ce report ne modifie l’équilibre de la course au titre.

Le PSG veut préserver ses chances en Ligue des champions

De son côté, le PSG justifie sa demande par un calendrier particulièrement chargé. Les hommes de Luis Enrique doivent affronter Liverpool dans une double confrontation décisive, avec un match aller prévu le 8 avril et un retour le 14.

Dans ce contexte, le report du déplacement à Lens permettrait aux champions d’Europe de mieux gérer la récupération et la préparation tactique. Une pratique déjà observée dans plusieurs grands championnats européens lorsque des clubs sont engagés dans des phases finales de compétitions continentales.

Le club parisien, leader avec un point d’avance et un match en retard, souhaite ainsi maximiser ses chances sur tous les tableaux, quitte à provoquer des tensions en Ligue 1.

Une décision qui pourrait peser lourd dans la course au titre

Si le report est validé par la LFP, la rencontre pourrait être reprogrammée entre les multiplex des 33e et 34e journées, soit dans une période encore plus cruciale de la saison. Un timing qui pourrait accentuer la pression sportive sur les deux équipes.

Pour Lens, jouer ce choc en fin de championnat pourrait représenter un avantage ou un risque selon la dynamique du moment. Pour le PSG, cela offrirait une flexibilité bienvenue dans un sprint final où chaque point comptera.

Au-delà du simple calendrier, ce dossier révèle une nouvelle fois les tensions entre équité sportive et ambitions européennes. Entre stratégie, communication et enjeux financiers, la décision de la LFP sera scrutée de très près.

Une chose est certaine : avant même le coup d’envoi, Lens-PSG est déjà un match sous haute tension.

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