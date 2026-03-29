FC Nantes Mercato : Kita aurait-il dû vendre Abline l’été dernier ?

Le faux départ de Matthis Abline du FC Nantes l’été dernier fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Abline n’a jamais vraiment oublié son faux départ »

« Waldemar Kita semble aujourd’hui récolter les fruits amers de sa décision de l’été dernier concernant Matthis Abline. Alors que plusieurs clubs européens étaient prêts à mettre la main au portefeuille pour s’attacher les services du jeune attaquant, Kita a préféré fixer un prix démesuré de 40 millions d’euros, refusant toute négociation, malgré des offres concrètes et jugées très attractives. Ce choix, dicté par l’espoir de maximiser son retour sur investissement, se retourne aujourd’hui contre lui.

Abline, loin de confirmer les espoirs placés en lui, sous-performe et ne totalise que cinq buts cette saison, dans un FC Nantes en difficulté. Avec une saison aussi faible sur le plan individuel et collectif, il est difficile d’imaginer que le président puisse récupérer la somme espérée au prochain mercato : sa cote est estimée aujourd’hui entre 10 et 15 M€ ! Ce refus de vendre à temps s’ajoute à une liste d’erreurs de jugement pour Kita, qui semble une fois de plus avoir sous-estimé l’impact du contexte sportif et le timing du marché. Une guerre de plus dans son jardin déjà bien fleuri… »

Bastien AUBERT

« Ça aurait encore plus plombé l’équipe »

« On peut se dire qu’en vendant Matthis Abline l’été dernier, Waldemar Kita aurait pu recruter plusieurs joueurs offensifs puisqu’il attendait 40 M€. Sauf qu’à cette période, la direction du FCN faisait dans l’économie. les remplaçants en question auraient donc été des prêts de joueurs anonymes, tel le jeune Amady Camara, qui n’a rien fait de bon chez les Jaunes. Ou alors, avec une telle manne, la direction aurait investi sur le marché des transferts. Mais vu comme elle a le nez creux depuis plusieurs années, ç’aurait sans douté été des flops.

Donc, non, je ne pense pas qu’il aurait mieux valu vendre Matthis Abline l’été dernier. Car le FC Nantes, déjà très pauvre offensivement, aurait été privé d’un attaquant à 5 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Soit une implication dans un tiers des buts réalisés par l’équipe depuis le début de la saison. La Maison Jaune est proche du précipice mais je pense que ça aurait été largement pire si Abline avait été vendu à l’intersaison. »

Raphaël NOUET