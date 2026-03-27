Présente à Geoffroy-Guichard pour le large succès de l’ASSE face à Annecy (4-0), Manon Stassin a fait sensation. La sœur de Lucas a partagé une soirée remarquée…

À Geoffroy-Guichard, il n’y avait pas que les Verts qui faisaient le spectacle. En tribunes, Manon Stassin, la sœur de l’attaquant stéphanois Lucas Stassin, a elle aussi attiré tous les regards lors de la démonstration face à Annecy (4-0). La jeune femme, toujours aussi remarquée pour son style, a partagé sur Instagram plusieurs clichés de sa soirée. On la découvre en loges, entourée de ses amies, profitant pleinement de l’ambiance du Chaudron. Sourire aux lèvres, coupe à la main, elle célèbre avec enthousiasme le but de son frère dans une atmosphère électrique.

Une soirée à son image

Habillée dans une tenue estivale aux tons bordeaux, parfaitement dans l’esprit du moment, Manon Stassin a affiché une allure aussi élégante que décontractée. Une présence qui n’est pas passée inaperçue auprès des supporters présents en tribunes. Sur les réseaux sociaux, les images ont rapidement circulé, confirmant que la soirée ne s’est pas jouée uniquement sur la pelouse. Entre célébration, complicité et ambiance festive, la sœur du buteur de l’ASSE a pleinement vécu ce moment fort de la saison.

La fête jusqu’au bout

Après la rencontre, Manon Stassin a prolongé la soirée en partageant d’autres clichés, notamment dans le parking du stade. Pose soignée, ambiance nocturne et décor soigné, le tout à proximité d’une voiture de sport noire : la soirée s’est terminée avec style, fidèle à l’image qu’elle renvoie. Dans une ASSE en pleine confiance, cette soirée restera comme un moment fort, aussi bien pour les supporters que pour les proches des joueurs. Et du côté de Manon Stassin, une chose est sûre : le Chaudron lui réussit plutôt bien.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2