OM Mercato : Benatia au cœur d’un dossier brûlant pour un joueur estampillé FC Nantes

Amine Harit, ancien du FC Nantes et prêté par l’OM à Başakşehir depuis l’été dernier, s’épanouit en Turquie et prévoit même de s’y installer définitivement. Mais les négociations vont être âpres…

Prêté par l’OM à Istanbul Başakşehir lors du mercato estival 2025, l’international marocain Amine Harit (28 ans) pourrait bien prolonger son aventure en Turquie. Formé au FC Nantes (34 matchs joués) et arrivé au club marseillais en 2021, le compatriote marocain de Medhi Benatia n’a jamais totalement réussi à s’imposer durablement sous le maillot phocéen (10 buts et 20 passes dé en 107 matchs). Très peu utilisé ces derniers mois, il a été cédé en prêt avec option d’achat à Istanbul Başakşehir l’été dernier pour relancer sa carrière.

Un rôle clé à Istanbul

Depuis son départ pour la Süper Lig, Harit a retrouvé du temps de jeu et de la continuité, totalisant plus de 1 200 minutes toutes compétitions confondues et s’affirmant comme l’un des leaders offensifs de son équipe (16 titularisations pour 1 but et 4 passes dé).

Malgré quelques pépins physiques qui l’ont contraint à manquer quelques rencontres, l’ancien joueur de l’OM affiche des performances solides et se montre décisif pour le 5ᵉ du championnat turc.

Une option d’achat (re)négociée ?

Selon les informations de La Provence, Harit envisagerait de poursuivre avec Başakşehir au-delà de la fin de son prêt actuel. Toutefois, un obstacle de taille persiste : son salaire annuel estimé à environ 3 millions d’euros, jugé trop élevé pour les finances du club turc.

Pour faciliter un transfert définitif, les dirigeants stambouliotes pourraient tenter de renégocier à la baisse l’option d’achat prévue dans l’accord avec l’OM. De son côté, le joueur souhaiterait trouver un terrain d’entente avec Marseille pour adapter ses conditions contractuelles en cas de transfert permanent et préserver la dernière année de son contrat, qui court jusqu’en 2027.

Un choix mûri

Ce possible transfert est perçu comme une évidence sportive et personnelle pour Harit, qui retrouve du plaisir et une place régulière loin de la Canebière. Dans un contexte où l’OM doit optimiser son effectif et alléger sa masse salariale, cette solution pourrait s’imposer comme la plus logique pour toutes les parties.