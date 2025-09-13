Amine Harit, qui quitte l’OM et rejoint l’Istanbul Başakşehir sous forme de prêt avec option d’achat, a fait ses adieux au club phocéen.

C’est officiel depuis hier soir : Amine Harit est prêté zavec option d’achat par l’Olympique de Marseille au club turc de l’Istanbul Başakşehir. Arrivé à Marseille en 2021 en provenance de Schalke 04, d’abord en prêt puis transféré définitivement, Harit a connu des hauts et des bas sous le maillot olympien. Capable de fulgurances techniques et de belles prestations, il a aussi été freiné par plusieurs blessures. À 28 ans, le milieu offensif cherchait donc un nouveau souffle et davantage de temps de jeu. Başakşehir, club ambitieux de Süper Lig turque, lui offre l’opportunité de se relancer.

Sur ses réseaux sociaux, le Marocain de 28 ans a fait ses adieux aux supporters.

Harit fier d’avoir porté le maillot de l’OM

«Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers sur le terrain, mes frères dans les vestiaires, les coachs qui nous ont accompagnés, ainsi que les dirigeants pour la confiance accordée durant ces années. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite». En 107 matches avec l’OM, Harit aura inscrit 10 buts et délivré 20 passes décisives.