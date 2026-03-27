RC Lens : Sangaré a trouvé un porte-bonheur complètement improbable dans le vestiaire

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si le RC Lens vit déjà une saison hors des attentes, Mamadou Sangaré s’est trouvé un porte-bonheur assez improbable.

Une petite séquence pleine d’humour et de bonne humeur fait le tour des réseaux sociaux du côté du RC Lens ces derniers jours, et elle pourrait bien devenir l’un des porte‑bonheur les plus improbables de la saison.

Sur ses storys Snapchat, le milieu de terrain Mamadou Sangaré a été filmé en train de caresser le crâne chauve de l’intendant du club, Nicolas Micelli – un geste pris sur le ton de la plaisanterie, mais qui a rapidement fait sourire supporters et coéquipiers.

Dans la courte vidéo devenue virale auprès des fans lensois, Sangaré s’exclame avec humour qu’“à chaque fois que je touche, on gagne”, en mimant une sorte de rituel de chance autour de la simplicité du geste.

Une tradition improvisée qui fait sourire

Le monde du football n’est pas étranger aux superstitions. Entre routines d’avant‑match, talismans personnels, et petits rituels d’équipe, chaque geste peut devenir symbole de bonne fortune. Mais rarement un crâne chauve n’avait eu autant les honneurs !

Ce moment complice entre Sangaré et Micelli dépasse le simple gag : il reflète une ambiance détendue et solidaire au sein de l’effectif lensois, un aspect souvent souligné par les supporters comme essentiel dans une saison exigeante de Ligue 1. Et à l’approche du derby face au LOSC, Sangaré a remis ça en caressant une nouvelle fois le crâne de son intendant après avoir repris l’entraînement ce jeudi après-midi.

Quand les coulisses deviennent source d’inspiration

Si Lens continue d’engranger de bons résultats – ce que souhaitent tous les fans des Sang et Or – cette anecdote pourrait bien rester dans les mémoires comme un porte‑bonheur inattendu.

Qu’on y croie ou pas, une chose est sûre : à Lens, l’humour comme la bonne humeur sont toujours les bienvenus. Et elle pourrait bien porter les hommes de Pierre Sage vers une saison déjà exceptionnelle, peut-être avec la Coupe de France comme récompense…