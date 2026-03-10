RC Lens : la demi-finale contre Toulouse déclenche déjà une grosse polémique

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Plus d’un mois avant la demi-finale de Coupe de France face à Toulouse, une polémique éclate déjà au RC Lens en vue de cette affiche très attendue.

Alors que le RC Lens s’est imposé en quart face à l’Olympique Lyonnais et s’est qualifié pour les demi‑finales de Coupe de France, les supporters lensois vivent une nouvelle controverse… mais cette fois‑ci hors du terrain. Après l’ouverture de la billetterie pour la rencontre face à Toulouse, les prix des billets ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux chez les supporters lensois.

Le match est programmé le mardi 21 avril à 21h10 au Stade Bollaert‑Delelis, où l’engouement est déjà fort et où l’on s’attend à un stade plein pour cette affiche de Coupe de France. La billetterie avait été ouverte en priorité aux abonnés du club avant d’être proposée au grand public à partir du 23 mars, ce qui a amplifié l’intérêt autour de l’événement.

Les prix des places : une grille jugée « trop élevée » par les supporters

Sur fond de forte demande pour cette demi‑finale, les tarifs appliqués par le club pour l’occasion ont été relayés — et le débat est lancé :

Marek : 15 €

: 15 € Delacourt 0 : 20 €

: 20 € Delacourt 1 (côtés) : 40 €

(côtés) : 40 € Delacourt 1 (centrale) : 44 €

(centrale) : 44 € Delacourt 2 (centrale) : 35 €

(centrale) : 35 € Delacourt 2 (latérale) : 32 €

(latérale) : 32 € Trannin 0 : 20 €

: 20 € Trannin 1 (côtés) : 40 €

(côtés) : 40 € Trannin 1 (centrale) : 44 €

(centrale) : 44 € Trannin 1 (but) : 48 €

(but) : 48 € Trannin 2 (centrale) : 35 €

(centrale) : 35 € Trannin 2 (latérale) : 32 €

(latérale) : 32 € Xercès latérale : 50–55 €

: 50–55 € Xercès centrale : 60 €

: 60 € Xercès centrale (Chez Félix) : 120 €

: 120 € Lepagnot 1 (surface) : 100 €

: 100 € Lepagnot 3 : 90 €

: 90 € Lepagnot 4 (latérale) : 75 €

: 75 € Lepagnot 4 (centrale) : 80 €

Réactions contrastées : colère, incompréhension… mais aussi intérêt

Sur X, les supporters lensois sont assez révoltés et ont beaucoup de mal avec ces prix pratiqués :

« Heureusement que la vente du stade devait permettre de rester sur des tarifs populaires 😁 », « Rc Lens , club populaire on t’a dit … la seule chose positive dans cette hausse de prix c’est que c’est 100% dans la poche du club , mais ça prend un peu les supporters pour des cons , hâte de voir les tarifs de LDC tiens … », « PTDR LES PRIX POUR LA 1/2, @RCLens ON TE DERANGE PAS TROP ? », « Le prix des places, surtout en niveaux 1 et 2… 🙃 Populaire askip ».

Cependant, certains supporters se veulent plus raisonnables, et ne s’étonnent pas du tout des prix au vu de l’affiche et surtout de l’enjeu, qui pourrait permettre au RC Lens de rallier la finale de la Coupe de France. Ça serait une première depuis 1998.

Un enjeu sportif et social

Au‑delà du débat sur les prix, cette demi‑finale est un moment fort de la saison pour les supporters lensois, d’autant plus que le club avait dû se battre pour atteindre ce stade après son succès en quart face à Lyon en tirs au but.

La polémique rappelle toutefois l’importance accordée par les fans au rapport qualité‑prix des billets, surtout pour des matchs à enjeu majeur où l’ambiance, l’accessibilité et le soutien populaire comptent autant que le résultat sportif.