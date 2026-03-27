Avant même d’affronter le PSG, le RC Lens se retrouve au cœur d’une polémique. Entre calendrier contesté et message viral de Mamadou Sangaré, le club artésien a dû sortir du silence.

Le match n’a pas encore commencé… mais il fait déjà énormément parler. Le choc entre le RC Lens et le PSG a été reprogrammé au mercredi 13 mai par la LFP, au même titre que Brest – Strasbourg, afin d’alléger le calendrier des clubs engagés en Coupe d’Europe. Un choix qui passe mal du côté lensois. D’autant plus que le club avait initialement refusé ce report. Résultat : un enchaînement infernal attend les Sang et Or, avec trois matchs de Ligue 1 en seulement huit jours face à Nantes, au PSG puis à l’OL entre le 8 et le 16 mai.

Sangaré met de l’huile sur le feu

Dans ce contexte déjà tendu, Mamadou Sangaré a involontairement mis le feu aux poudres. Sur Snapchat, un supporter lensois lui a lancé : « on boycott ou pas ? » La réponse du joueur, accompagnée d’une mention à son coéquipier Odsonne Edouard, a immédiatement fait réagir. Sans être officielle, elle a été perçue comme un signe de frustration partagé en interne. De quoi alimenter un début de polémique autour de cette rencontre face au PSG.

Le RC Lens coupe court à toute polémique

Face à l’emballement, le RC Lens a rapidement éteint l’incendie. Selon L’Équipe, la position du club est très claire : aucun boycott n’a jamais été envisagé. Si l’amertume est bien présente en interne après la décision de la LFP, les dirigeants lensois refusent de voir cette situation perturber leur dynamique sportive. Actuellement deuxième de Ligue 1, Lens réalise une saison remarquable et ne compte pas tout gâcher à cause de cette polémique.

Un calendrier à gérer intelligemment

Le RC Lens travaille déjà à optimiser son planning, notamment avec les deux semaines sans compétition prévues après le derby face à Lille le 4 avril. Objectif : arriver prêt physiquement et mentalement pour ce sprint final intense. Une chose est sûre : malgré la frustration, Lens ne compte pas baisser les bras. Le choc face au PSG est maintenu… et il promet déjà d’être électrique.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France