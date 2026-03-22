Intéressé par le profil d’Adama Sangaré, jeune frère de Mamadou, le RC Lens voit surgir une concurrence féroce en vue du mercato.

Une pépite en vue et un duel européen qui se profile au RC Lens. À seulement 16 ans, Adama Sangaré, surnommé « Damus », fait déjà tourner les têtes. Notamment celle du club artésien. Pensionnaire de l’académie Junior Élite de Bamako, ce jeune ailier ou milieu offensif impressionne par sa technique, sa vitesse et ses dribbles chaloupés, et a tout pour devenir une star.

Adama Sangaré enflamme le mercato

Mais son avenir pourrait ne pas se dessiner au RC Lens. Selon Africafoot, le Red Bull Salzbourg s’est rapproché de son entourage et souhaite l’intégrer à ses rangs. Les Autrichiens, en quête de jeunes talents prometteurs, envisagent de lui faire passer un test prochainement. Une opportunité qui met Lens en concurrence directe avec l’un des clubs les plus actifs d’Europe pour les jeunes prodiges. Le RC Lens, qui suit le jeune joueur depuis plusieurs mois, n’entend pas se laisser distancer. Le club nordiste prévoit également de le tester afin d’évaluer son potentiel sur le long terme. Le défi est de taille : convaincre un talent déjà courtisé par l’étranger de rester dans le Nord de la France et de poursuivre sa progression sous le maillot lensois.

Déjà plus fort que son frère Mamadou ?

Ce qui rend l’affaire encore plus excitante, c’est le lien avec son frère aîné. Mamadou Sangaré est déjà devenu la coqueluche des supporters du RC Lens et attire les regards des grosses cylindrées européennes. Adama pourrait bien suivre les traces de son aîné… voire aller encore plus loin. Certains observateurs le jugent même plus fort que Mamadou à ce stade de sa carrière. Talent, vitesse, capacité à jouer des deux pieds : tous les voyants sont au vert pour Adama Sangaré. Mais pour le RC Lens, il faudra se montrer convaincant si le club veut transformer l’intérêt en signature. Et avec Red Bull Salzbourg dans la course, le mercato s’annonce déjà palpitant pour la jeune pépite malienne.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France