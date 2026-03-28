Revue de presse espagnole : un départ acté au Real Madrid, Raphinha a fixé sa date de retour au FC Barcelone

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 28 mars 2026.

SPORT

Dans son édition, SPORT revient sur la situation préoccupante de Raphinha, avec un titre clair : « Raphinha, 5 semaines KO ». Le joueur brésilien manquera la phase éliminatoire de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Il s’est blessé avec sa sélection au biceps fémoral de la jambe droite et retourne à Barcelone, ce qui constitue un coup dur pour le club catalan.

AS

Le journal souligne une bonne nouvelle pour le Real Madrid : Éder Militão est prêt. Le défenseur brésilien est pressenti pour jouer à Son Moix comme test avant d’affronter le Bayern, une étape importante pour retrouver du rythme et rassurer le staff madrilène.

Côté Barça, l’actualité est nettement plus négative : Raphinha est à nouveau blessé. Le joueur sera absent cinq semaines et manquera le match de Ligue des champions contre l’Atlético, un coup dur pour les ambitions européennes du club.

MARCA

Le quotidien MARCA met également l’accent sur la blessure de Raphinha avec un titre sans équivoque : « Raphinha se blesse pour un mois ». Il souffre d’une blessure musculaire contractée lors du match amical contre la France. Il manquera les quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético, ce qui représente une perte majeure pour son équipe dans une phase décisive de la saison.

Le journal évoque aussi un autre dossier important concernant Dani Ceballos. Le joueur du Real Madrid quittera le club pour rejoindre le Betis Séville lors du mercato d’été, bien qu’il lui reste un an de contrat. Un départ déjà anticipé qui marque un tournant dans sa carrière.

MUNDO DEPORTIVO

Le quotidien catalan revient lui aussi sur la blessure de Raphinha avec un ton similaire : « Raphinha : un mois d’absence ». Les examens ont confirmé la blessure musculaire du Brésilien, qui sera absent pendant environ 5 semaines. Il manquerait les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des champions.

L’objectif du joueur est désormais clair : revenir pour le Clasico prévu le 10 mai, un rendez-vous très attendu par les supporters.