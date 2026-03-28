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FRANCE

Stade Rennais : Deschamps a ruiné les espoirs d’un chouchou de Franck Haise

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 11:04
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Chouchou de Franck Haise au Stade Rennais, Valentin Rongier s’est confié sur son rapport avec l’équipe de France, et les choix de Didier Deschamps.

Valentin Rongier, capitaine du Stade Rennais, a livré un constat franc sur sa carrière internationale, expliquant pourquoi il n’a jamais été appelé en équipe de France malgré sa réputation de joueur très fiable de Ligue 1 depuis plusieurs.

« Pourquoi je n’ai jamais été convoqué ? Je me suis souvent posé la question et puis en fait, à chaque fois que je voyais les listes, je me disais : “Bordel, c’est fort”. » a confié le milieu de terrain de 31 ans dans un entretien accordé à Ouest-France.

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Un milieu « vraiment fort » devant lui

Rongier ne cache pas qu’il a toujours évolué dans une génération très compétitive au milieu : « En fait, ceux qui sont à mon poste, c’est vraiment des top joueurs, et ce depuis que j’ai commencé en pro. »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a même cru à une convocation lors de la saison 2022-2023 sous Igor Tudor : « Chaque sélection, j’étais présélectionné et la dernière, il y avait eu deux blessés et je m’étais dit : “Ça y est, ce sera moi”. Et puis finalement, il avait pris mon compère du milieu Jordan Veretout. »

Un rêve qui s’éloigne

Depuis son départ de l’OM et son arrivée en Bretagne, le chouchou de Franck Haise dans le vestiaire est éloigné des plans de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Malgré son rôle de leader à Rennes, une première sélection ne s’est toujours pas concrétisée.

Le constat de Rongier est limpide : il reconnaît la qualité de la concurrence à son poste, et ne cache pas qu’il n’est pas surpris de ne jamais avoir été retenu, même si l’envie d’être appelé reste intacte.

Un profil apprécié, mais sous-estimé ?

Au fil des années, plusieurs observateurs et anciens coéquipiers ont estimé que Rongier méritait sa chance en Bleu. Déjà à Marseille, certains commentateurs et supporters jugeaient qu’il était souvent sous-côté malgré ses qualités techniques et tactiques.

Cependant, dans une génération française riche en milieux de terrain – entre cadres établis et jeunes talents – la porte n’a jamais vraiment été ouverte pour lui.

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