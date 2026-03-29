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FRANCE

Stade Rennais : un ex Rouge et Noir davantage bluffé par Dembélé que par Messi

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 08:20
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L'ancien Rennais Juan Quintero lors de Colombie-Croatie.
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Passé par le Stade Rennais lors de la saison 2015-16, le milieu colombien Juan Fernando Quintero se souvient avoir halluciné devant les prouesses d’un tout jeune Ousmane Dembélé.

Ce soir, le match amical de l’équipe de France contre la Colombie sera l’occasion pour deux anciens du Stade Rennais de se retrouver. Juan Fernando Quintero et Ousmane Dembélé n’ont passé que quelques mois ensemble en Bretagne mais cela a suffi pour marquer au fer rouge le milieu de terrain. Celui-ci avait été prêté par le FC Porto. Les choses ne se sont pas bien passées pour lui au SRFC, à tel point qu’il est rentré dès avril au Portugal, mais il a eu le temps d’assister à l’éclosion de l’actuel Ballon d’Or, qu’il n’a pas hésité à comparer à Lionel Messi pour sa facilité à dribbler tout le monde à l’entraînement.

« Je rentrais chez moi en me disant : « Je n’ai jamais vu ça, ce type est fou » »

« Je suis arrivé à Rennes le dernier jour du mercato et, une quinzaine de jours plus tard, on nous convoquait pour une réunion, se souvient le milieu, aujourd’hui à River Plate, sur sa chaîne YouTube JF10TV. Un jeune maigre entre et me salue. Pedro Henrique me dit : « Attention, ce type est un crack… ». Je me demande alors qui c’est… Je l’aimais. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi talentueux que Dembélé. À l’entraînement, il passait devant tout le monde, je me demandais « Mais qui est ce type ? ». Il volait. C’était impressionnant. J’ai vu Messi, bien sûr, mais Ousmane… À 17 ans, frapper comme ça des deux pieds, avec autant de personnalité, c’était impossible. Je rentrais chez moi en me disant : « Je n’ai jamais vu ça, ce type est fou ». »

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Le Parisien, qui relaye ces propos, rappelle que si Ousmane Dembélé n’avait pas repris en même temps que Quintero, c’est parce qu’il avait séché des entraînements pour forcer son départ. Lorsqu’il avait fini par être réintégré, Philippe Montanier lui avait demandé de s’excuser auprès du groupe. Dembélé avait alors dit : « Je m’excuse auprès de vous pour mon absence, mais pas auprès de l’entraîneur parce que je voulais partir. J’ai déjà prolongé, mais je sais que dans un an, je partirai. J’ai une clause jusqu’au 20 juin, donc avant cette date je pars ». Et il l’a fait. Preuve de sa force de caractère qui a fini par en faire le meilleur joueur du monde !

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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