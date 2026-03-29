Avant-derniers du classement, le FC Nantes vit une saison noire. Ses supporters ne doivent pas compter sur Winamax pour leur remonter le moral…

Être un grand club génère du respect chez ses adversaires mais cela engendre aussi beaucoup de moqueries quand les choses tournent mal. Avant le dopage financier du Qatar, le PSG en prenait plein la tête à la longueur de saison. L’OM y a le droit depuis toujours, de même que l’ASSE ou l’OL. Depuis presque vingt ans, le FC Nantes vit ce cauchemar quasiment au quotidien car, depuis le rachat par Waldemar Kita, il y a très peu de moments de joie et tant de déceptions. Et cette saison est pire que les autres puisque les Canaris, avant-derniers de Ligue 1, sont au bord du précipice.

Le tacle gratuit de Winamax

Ce dimanche, le FC Nantes s’est pris un tacle en bonne et due forme de la part de Winamax alors qu’il n’est absolument pas dans l’actualité. Mais le compte X du site de paris en ligne n’a pas besoin de ça de tacler à tout-va. Il a pris l’excuse du décalage horaire pour se moquer des Canaris. Reprenant une vidéo d’une invasion du terrain à la Beaujoire par des fans nantais joyeux, il a écrit : « Les Nantais en apprenant qu’ils devront supporter leur équipe une heure de moins aujourd’hui ».

C’est dur mais c’est hélas une triste réalité quand on voit que même la fidèle Brigade Loire a décidé de mettre son activité en veilleuse depuis la fin janvier et la déroute à domicile contre Nice (1-4).

Les Nantais en apprenant qu'ils devront supporter leur équipe une heure de moins aujourd'hui : pic.twitter.com/jfU1i2Oxph — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) March 29, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2