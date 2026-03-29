RC Lens Mercato : N’Golo Kanté pour venir épauler Sangaré, les supporters supplient Leca

Alors que N’Golo Kanté a annoncé qu’il pourrait bien terminer sa carrière en France, les supporters du RC Lens ont déjà imaginé un duo de choc avec Mamadou Sangaré.

L’annonce est tombée et a relancé toutes les spéculations : N’Golo Kanté, champion du monde français et milieu emblématique, a confirmé avoir eu des discussions avec le Paris FC l’été dernier, sans que cela ne se concrétise finalement. Le joueur n’a pas exclu la possibilité de terminer sa carrière en Ligue 1, laissant la porte ouverte à un retour en France un jour.

« C’était en discussions l’été dernier, comme avec d’autres clubs. Au final ça ne s’est pas fait. On respecte cet intérêt. Pourquoi pas finir en France, on ne sait jamais », a-t-il révélé en conférence de presse. À 35 ans, Kanté continue d’attirer l’attention des clubs européens malgré une carrière récente marquée par un passage en Arabie saoudite puis une signature à Fenerbahçe où il est engagé jusqu’en 2028.

Les supporters de RC Lens commencent à rêver

Alors que le RC Lens vit une saison enthousiasmante et se projette déjà vers l’avenir, certains supporters ont commencé à évoquer l’idée d’un coup XXL en cas de possible arrivée de Kanté. Sur les réseaux sociaux, l’hypothèse d’un transfert vers le club artésien circule sous forme de rumeurs et de posts enthousiastes chez certains supporters, qui implorent Leca de tenter le coup.

Ce fantasme s’inscrit dans un contexte où le RC Lens devrait signer son retour en Ligue des Champions, et qu’un gros mercato est attendu cet été viser encore plus haut la saison prochaine. Les supporters, fervents et passionnés, n’hésitent pas à imaginer le milieu des Bleus évoluer au côté de Mamadou Sangaré, véritable révélation du club, pour disputer la LDC la saison prochaine. Surtout qu’Adrien Thomasson est en fin de contrat, et qu’il n’est vraiment pas sûr de prolonger. Mais Sangaré n’est pas sûr de rester non plus…

Une idée Kanté qui fait rêver… moins pour son salaire

Plusieurs éléments expliquent l’engouement. Tout d’abord, Kanté reste une référence mondiale au poste de milieu défensif, capable d’apporter son intelligence de jeu et son abattage au cœur du jeu lensois. L’environnement artésien, avec un certain Florian Thauvin dans le lot, représenterait pour Kanté une très belle manière de conclure sa belle carrière. Enfin, sa complémentarité potentielle avec Sangaré fait déjà saliver.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un rêve de supporters et d’une piste purement spéculative évidemment. Mais Jean-Louis Leca a su faire de très gros coups pour sa première saison en tant que directeur sportif, ce qui donne aux fans lensois l’opportunité de rêver. Malgré tout, il faut rappeler que Kanté perçoit un salaire de 5,5 M€ pour la fin de la saison 2025/26, et qu’il touchera 11 M€ par saison en 2026/27 et 2027/28 en Turquie. De quoi refroidir nettement les espoirs…