RC Lens Mercato : le départ de Saïd va se faire dans l’indifférence quasi générale

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Le feuilleton est désormais presque bouclé : après cinq saisons sous les couleurs du RC Lens, Wesley Saïd s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. À bientôt 31 ans, l’attaquant lensois va relever un nouveau défi au Qatar, où il s’est déjà engagé avec le club d’Al-Shamal.

Mais du côté des supporters sang et or, cette annonce ne suscite pas une vague d’émotion. Bien au contraire.

Un départ acté après cinq saisons à Lens

Arrivé en 2021 dans l’Artois, Wesley Saïd s’est progressivement imposé comme un élément important du dispositif lensois, plus dans un rôle de supersub sous Franck Haise. Depuis l’arrivée de Pierre Sage l’été dernier, il a pris une plus grande dimension, et réalise la saison la plus prolifique de sa carrière avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 matchs.

En fin de contrat, aucune prolongation n’a finalement été trouvée, ouvrant la porte à un départ libre vers le championnat qatari, où il s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Un choix de carrière assumé, qui marque la fin d’un cycle… mais qui ne bouleverse pas les supporters.

Un sondage révélateur : l’indifférence domine

Selon un sondage réalisé auprès des fans lensois par nos confrères de Lensois.com, la tendance est claire : le départ de Wesley Saïd ne provoque pas de réelle frustration.

48,82 % se disent indifférents, estimant qu’il est temps de tourner la page

se disent indifférents, estimant qu’il est temps de tourner la page 39,4 % se montrent tristes et auraient souhaité une prolongation

se montrent tristes et auraient souhaité une prolongation 11,77 % se déclarent satisfaits de son départ

Au total, plus de 60 % des supporters ne regrettent pas son départ, une donnée qui confirme un certain détachement malgré son importance dans l’effectif.

Une réaction symptomatique du projet lensois

Ce manque d’émotion s’explique en partie par la politique du RC Lens ces dernières saisons : un collectif fort, où aucun joueur n’est indispensable.

Dans ce contexte, même un attaquant expérimenté comme Wesley Saïd peut être remplacé sans remettre en cause l’équilibre global de l’équipe. Le club nordiste a déjà prouvé sa capacité à anticiper les départs et à se renouveler intelligemment.

Entre logique sportive et choix de carrière

À 30 ans, ce départ vers le Qatar s’inscrit aussi dans une logique personnelle et financière. Comme de nombreux joueurs avant lui, Wesley Saïd fait le choix d’une nouvelle aventure, souvent associée à des conditions contractuelles plus avantageuses.

Pour Lens, il s’agit désormais de préparer l’après-Saïd et de trouver un profil capable de s’intégrer dans un collectif déjà bien huilé.

Une page se tourne… sans véritable regret

Si certains supporters garderont un bon souvenir de son passage, la tendance générale reste claire : ce départ est perçu comme naturel, presque attendu.

Dans un club en pleine évolution et toujours ambitieux, l’histoire continue — avec ou sans Wesley Saïd.