ASSE : Étienne Green renaît au Danemark et fait déjà parler de lui

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Longtemps disparu des radars, Étienne Green signe un retour fracassant… loin de AS Saint-Étienne. Désormais au FC Fredericia, le portier de 25 ans vient de livrer une performance XXL face au FC Copenhague.

Résultat : une victoire marquante… et un gardien qui retrouve enfin la lumière.

Une performance monstrueuse qui relance tout

Face à l’un des cadors du championnat danois, Green a sorti le grand jeu. Pas moins de 7 arrêts décisifs, dont deux doubles parades spectaculaires, pour écœurer les attaquants de Copenhague.

Impérial sur sa ligne, décisif dans les moments clés, l’ancien Stéphanois s’est imposé comme l’homme du match.

Une prestation qui en dit long sur son état de forme… et surtout sur son renouveau.

🧤 Des nouvelles d'Étienne Green au Danemark 🇩🇰 ?



L'ancien Vert a été décisif dans la victoire du FC Fredericia face à Copenhague.pic.twitter.com/EPKoTEWKXD — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) March 29, 2026

De Geoffroy-Guichard à la chute brutale

Il fut un temps où Étienne Green incarnait l’avenir des Verts. À Stade Geoffroy-Guichard, son émergence avait tout du conte de fées.

Un penalty arrêté dès sa première titularisation en Ligue 1 face à Nîmes, une assurance impressionnante… et l’impression d’avoir trouvé un gardien pour les années à venir.

Mais la suite a été bien plus compliquée.

Expulsions, perte de confiance, concurrence avec Gautier Larsonneur… Green est peu à peu rentré dans l’ombre.

Burnley : le passage à vide qui aurait pu tout arrêter

Son départ vers Burnley FC devait être celui de la confirmation. Il s’est transformé en véritable coup d’arrêt.

Peu utilisé, parfois même oublié, le gardien a vécu une saison blanche. Une période frustrante, où le temps passe… sans jamais pouvoir prouver sa valeur.

Pour beaucoup, sa trajectoire semblait s’être arrêtée là.

Une renaissance inattendue… et peut-être un nouveau départ

Mais au Danemark, tout semble différent.

Avec cette performance face à Copenhague, Green envoie un message clair : il est toujours là. Mieux encore, il semble avoir retrouvé confiance, explosivité et sérénité.

Ce match pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière.

Car au-delà des arrêts, c’est une nouvelle histoire qui est peut-être en train de s’écrire.

Et si Étienne Green était en train de relancer définitivement sa carrière loin de l’ASSE ?