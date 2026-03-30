ASSE : une annonce totalement inédite est tombée, Koundé (FC Barcelone) dans la boucle

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L’ASSE a dévoilé ce dimanche son maillot third sous une forme totalement nouvelle, fruit d’une collaboration inédite avec l’artiste internationale Diana Al Shammari, également connue sous le nom de The Football Gal.

Ce projet marque une première historique pour un club français, qui s’associe à une créatrice réputée pour transformer le maillot de football en véritable œuvre d’art brodée.

Quand le maillot devient objet d’art

Née à Bagdad et élevée entre l’Égypte, les États-Unis et Londres, Diana Al Shammari a fait de la broderie sa signature artistique. Elle intègre à ses créations des motifs floraux délicats, des couleurs historiques et des références culturelles propres à chaque club ou sélection qu’elle met à l’honneur.

Avec ce maillot third ASSE, l’artiste propose une esthétique unique : des broderies raffinées qui réinterprètent l’identité stéphanoise dans un style à la fois moderne et chargé de sens.

Une collaboration prestigieuse, Koundé valide

La carrière de Diana Al Shammari est déjà jalonnée de collaborations avec des marques majeures du sport :

En 2020, Puma lui confie une série de maillots inspirés de la Renaissance italienne pour l’équipe nationale italienne.

Pour l’Euro 2024, Adidas lui demande de personnaliser cinq tenues nationales (Allemagne, Italie, Espagne, Écosse, Belgique), exposées dans son flagship londonien.

Elle a aussi travaillé avec Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, sur une pièce en édition limitée mêlant symboles franco-espagnols.

Cette expérience internationale donne à la collaboration avec l’ASSE une dimension artistique et culturelle rare dans le football français.

Un maillot qui fait sens

Au-delà de son esthétique, ce maillot third incarne une nouvelle manière de célébrer l’histoire d’un club, en mêlant identité visuelle, patrimoine culturel et création contemporaine.

L’annonce a été relayée par le club sur les réseaux sociaux, soulignant sa fierté d’être le premier club français à travailler avec Diana Al Shammari.