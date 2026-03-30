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L’heure est au changement du côté de Olympique de Marseille. Alors que les rumeurs autour d’une possible vente agitent les coulisses, le club phocéen s’apprête à franchir un cap symbolique… avec une transformation qui ne passe pas inaperçue.

Un nouveau logo pour entrer dans une nouvelle ère

Dans les prochains jours, l’OM devrait dévoiler un tout nouveau logo. Plus épuré, plus moderne, ce redesign répond à une volonté claire : s’adapter aux usages numériques actuels, tout en conservant les fondamentaux du club.

L’étoile, symbole de la victoire en Ligue des Champions, restera bien présente, tout comme la devise mythique « Droit au but ». Un équilibre délicat entre héritage et modernité.

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Le club devrait dévoiler son nouveau logo dans les prochains jours.



Ce dernier, plus épuré et moderne, vise à répondre aux standards numériques actuels tout en conservant l’étoile et… pic.twitter.com/zwxpg9zivk — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 30, 2026

Une inspiration Art Déco qui divise déjà

Ce nouveau blason puiserait son inspiration dans le style Art Déco, avec des lignes plus sobres et une esthétique revisitée. Un choix artistique fort… mais qui ne fait pas l’unanimité.

Certains supporters saluent une évolution nécessaire, en phase avec son époque. D’autres, en revanche, redoutent une perte d’identité, craignant que l’âme marseillaise ne se dilue dans un design trop lisse.

Un timing qui interroge

Ce changement intervient dans un contexte particulier. Alors que l’attention est tournée vers l’avenir du club et une potentielle vente, cette refonte visuelle surprend.

Pourquoi maintenant ? Pour beaucoup, ce nouveau logo est bien plus qu’un simple changement graphique : il incarne une nouvelle direction, voire un tournant stratégique majeur dans l ისტორი du club.

Une révélation attendue dans un lieu symbolique

Le nouveau logo devrait être officiellement présenté le mercredi 8 avril, lors du dîner de gala du programme « Treizième hOMme ».

L’événement se tiendra au Fort Ganteaume, surplombant le Vieux-Port de Marseille — un lieu chargé d’histoire, à la hauteur de ce moment clé pour le club.